數位部27日掛牌 致力加強全民數位韌性

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（中央社記者賴于榛台北11日電）數位發展部將在27日掛牌，數位部籌備工作小組今天指出，數位部核心願景是建立民主典範、智慧國家，將致力於加強全民數位韌性，主要任務是整合資安、網路等5大領域，整體規劃數位發展政策。

行政院日前公布數位部人事，行政院政務委員、數位部籌備工作小組召集人唐鳳出任部長、兩位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司董事長李懷仁。

數位籌備工作小組今天在行政院會報告籌備進度，以及未來任務目標與組織、預算等概況。李懷仁出席行政院會後記者會，說明相關內容。

李懷仁指出，數位部的英文名稱縮寫「moda」，宣示規劃數位部將成為台灣數位發展的「mòda（馬達）」，將連結公民與技術、提升產業及安全，實現智慧國家的願景，以台灣模式持續引領世界。

李懷仁說，數位部核心願景為建立民主典範、智慧國家，將致力於加強「全民數位韌性」。

他表示，主要任務為負責推動台灣數位政策的創新與變革，整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達確保國家資通安全、促進數位經濟發展及提升國家數位轉型。

組織架構方面，數位部設有6司2署，6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；2署為數位產業署與資通安全署。

數位部本部位於延平南路的原NCC北區監理處，唐鳳等將在此辦公；另外，有位於新光辦公大樓的部分樓層作為中繼辦公室。

數位部除了預計在年底成立行政法人國家資通安全研究院外；另外還有3個主管的財團法人分別為資訊工業策進會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。

李懷仁說，人才進用部分，數位部將採用大幅提高約聘比例、工作經歷為主的進用機制，1部2署在112年度預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才，期盼吸引更多民間數位領域專才。

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行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，未來數位部務必妥慎因應複雜的資安挑戰，讓各部會都提高警覺，不只是縱的指導、監督、管制，橫的聯繫、合力更重要；部會首長、資安長對該有的整體因應及新況，都要有相對應措施，縱算有資安攻擊發生，也應第一時間遏止。

蘇貞昌表示，台灣正面對中國持續政治、經濟、軍事的脅迫，近期政府部門及民間部門遭受到資安與假訊息攻擊事件也明顯增加，稍有不慎，就會妨害國家運作，衝擊社會安定，影響民心士氣；他要感謝近日在這場無聲戰爭中，默默付出的資安人員。（編輯：蘇志宗）1110811