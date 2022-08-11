中共軍演 蔡明憲籲蔡總統開國際記者會說明底線

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（中央社記者王揚宇台北11日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台軍演威迫，引起國際關注。時代力量立委邱顯智等人今天呼籲，國防部必須盡速採取有效手段革新國軍；前國防部長蔡明憲籲請總統蔡英文召開國際記者會說明台灣底線，並應延長義務役役期。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天與蔡明憲、國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲舉行「台海危急需防禦，強化國防不能等」記者會，提出訴求。

邱顯智嚴厲譴責解放軍以軍事暴力危害台海和平，他也要對捍衛台灣海疆的所有國軍官兵致上感激。這次中共軍演，凸顯台灣談了數十年的國防改革，不能再等下去，國防部必須採取有效手段來革新。

邱顯智也提出短中長期目標建議，包括長期達成國防自主、國艦國造，不應該放任計畫一再延宕。中期目標則是要考慮增加國防預算及落實文人部長規定等。

王婉諭表示，比起實質傷害，中共這次軍演的目的更是心理戰，國防部應改變過去被動回應的作風，重新建立與大眾溝通對話的管道，例如定期透過記者會，公開說明中共行動，並且主動回應各界質疑，避免民眾經由他國公開資訊才知曉的窘境。

蔡明憲說，面對中國軍演侵犯台灣主權，敬請蔡總統召開國際記者會，說明台灣的底線；此外，現在中國飛彈侵犯台灣領空，國防部是否應修改、重新調整接戰守則。

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蔡明憲表示，役男服4個月軍事訓練役是不夠的，面對敵情威脅，台灣在跟時間賽跑，相關調整不能等到選舉後才公布，國家安全的時程也不應被政黨選舉所左右。

蘇紫雲指出，目前中共解放軍船艦的年齡平均10年，台灣船齡則是比較「熟齡」，當面臨海上碰撞時，噸位決定最後狀況，台灣可考慮增加國防資源，要有6000噸的船，才有辦法進行灰色地帶對抗。（編輯：郭無患）1110811