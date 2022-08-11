司法調查移民特考等5項考試 13日起登場

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（中央社記者陳俊華台北11日電）考選部今天說，司法等5類人員考試13日起登場，涵蓋法律、防制犯罪、海上保安及國境出入管理等領域，與公共利益、人民生命及財產安全密切相關，並對用人機關業務執行所需人力極為重要。

考選部透過新聞稿表示，111年司法、調查、海巡、移民特考及111年法官遴選資格考試，8月13日至15日將在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6考區、23個試區同時舉行。

考選部說，這5項考試設53類科，涵蓋法律、防制犯罪、海上保安及國境出入管理等領域，都與公共利益、人民生命及財產安全密切相關，並對用人機關業務執行所需人力極為重要。

考選部指出，除司法官、律師考試外，這5項考試也是法律人年度重要的指標性考試，從開辦考試以來，已拔擢錄取2萬多名優秀適格人才投入公部門，在司法調查及邊境安全的第一線貢獻所長。

考選部表示，這次報考人數共計2萬2422人，其中最熱門的為司法人員特考計1萬8254人、調查人員2869人、移民行政人員1113人、海巡人員183人，法官遴選資格考試3人；除法官遴選採資格考外，其餘4項考試，第一試錄取後，都須參加第二試體能測驗，請應考人留意考試資訊。

考選部說，呼籲應考人專心準備應試之餘，除注意須配合應試重點外，也請遵守各項防疫措施，保護自己並尊重他人，共同維護參與考試人員的健康與安全。

據考試院日前公告，111年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員，以及移民行政人員考試原公告需用名額為1071名，7月28日通過增列需用名額308名，合計暫定需用名額計1379名。（編輯：林興盟）1110811