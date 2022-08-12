竇娥冤喻氣候異常 賴清德：台灣應成淨零轉型模範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）副總統賴清德今天出席2022亞太永續行動博覽會，以台語俗諺「人無照天理，天無照甲子」及雜劇竇娥冤比喻氣候變遷。他強調，台灣應成為淨零轉型模範，政府將投入新台幣9000億元帶動企業響應。

賴清德今天出席2022亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮。賴清德致詞時表示，他要代表總統蔡英文恭賀每位得獎者，在永續發展目標採取行動，祝福博覽會圓滿成功，讓未來台灣邁向永續目標路上更順利。

賴清德表示，他在2018年任行政院長時，見證台灣永續能源研究基金會董事長簡又新成立永續發展目標聯盟，希望建立平台將聯合國永續發展目標（SDGs）融入企業經營策略，並協助政府增進永續發展競爭力。

賴清德提到，中國元朝雜劇作家關漢卿創作「竇娥冤」，故事內容提及六月雪，他認為可反映2019年墨西哥6月冰雹災害，今年歐洲熱浪高達攝氏40度等氣候變遷異象。

賴清德表示，世界各國都針對氣候變遷採取行動，去年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）許多國家響應號召，台灣也已採取行動。

賴清德指出，蔡總統去年4月宣布，台灣2050年達到淨零轉型目標，行政院今年3月也提出淨零轉型路徑，2030年之前政府會投入9000億元預算，帶動更多企業響應。

賴清德也提到，俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭行為，反映人們對氣候變遷大難即將來臨還不夠深入了解，才會在意識形態爭執，甚至發動戰爭。

賴清德呼籲，世界強權應面對氣候變遷問題，而非停留在過去觀念，做意識形態或領土之爭，否則大難勢必來臨；台灣應成為淨零轉型模範，不應其他國家作為影響決心。（編輯：張均懋）1110812