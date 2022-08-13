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林智堅退選陳時中提器捐案 柯文哲：別激怒我

2022/8/13 10:03
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）林智堅退選桃園市長，陳時中以台北市長柯文哲當年器捐案為例，認為「沒有明確證據就斷然下結論是不好的事」；柯文哲今天回應，器捐案是被製造出來以抹黑的假案，陳時中「不要激怒我」。

林智堅遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位，在昨天宣布退選桃園市長。民進黨台北市長參選人陳時中昨天說，證據要經過體制檢驗，如同多年前柯文哲曾受到葉克膜、器官捐贈等案困擾，事關個人名譽，沒有明確證據就斷然下結論是不好的事情，應讓體制證明。

柯文哲今天啟程赴澎湖縣參訪，在前往機場前媒體受訪說，「陳時中不要老是要激怒我」，器捐案是2018年民進黨製造出來以抹黑他的假案，陳時中還敢拿出來類比，實在是很可惡，讓他很想罵髒話。

此外，對於「換堅」一事，柯文哲說，選舉過程有各種政治攻防、風風雨雨，但從這件事可以看出台灣高等教育還是有要檢討的地方。

柯文哲指出，濫發學位不會是個案，應該還有很多案子要解決，學位迷思也仍是個問題，台灣究竟需不需要這麼多碩、博士。

柯文哲表示，參選人該換就換，只是民進黨中央及總統蔡英文都說相信林智堅、支持捍衛清白，那就不要退選，何必這樣，道歉不像道歉、認錯不像認錯，很奇怪。（編輯：陳政偉）1110813

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