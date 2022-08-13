林佳龍與游錫堃為路跑鳴槍 承諾當選運動中心加倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，如果當選市長將推動新北國民運動中心數量翻倍，提供運動場所。另外，恢復區級的運動競賽，讓「以賽代訓」提升運動風氣。

立法院長游錫堃與民進黨新北市長參選人林佳龍今天傍晚參加「台灣有愛點亮新莊」路跑嘉年華活動，並為選手鳴槍開賽。

游錫堃致詞時表示，感謝2014年參與新北市長選舉時，新莊的鄉親支持，另外，也為參加路跑的選手加油。他自己參加過百岳登山、鐵馬環島等運動，也推動休閒運動，國人有體力與活力、毅力，才能以堅強意志防衛外敵侵犯。

游錫堃推薦在場的林佳龍、新北市議員陳科名、陳啟能、市議員參選人山田摩衣。同時，也拜託大家支持18歲公民權的修憲，讓年輕人參與國政。

林佳龍致詞與接受聯訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後正常生活才能舉辦休閒運動活動，台灣選舉嘉年華有如運動，且需要提出城市願景。新北市適合發展河運與親水活動、水上運動。

他說，游錫堃是老長官與政治上前輩，期待在過去游錫堃競選市長只差2萬4000票基礎上加油，完成改造城市夢想。當選後，實現新北市國民運動中心可以加倍數量，假日與下班後可以運動。

林佳龍說，希望恢復區級的運動會，以賽代訓提高水準與運動產業。同時，配合水域治理等，讓市府與議會一起努力推動全民運動，打造新北成為河運城市。其他，需要大翻新政策，也都是游錫堃提點。新北還有很大進步空間，他會繼續努力爭取勝選。（編輯：方沛清）1110813