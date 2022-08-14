加拿大國家郵報社論 籲西方國家合力挺台

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（中央社記者胡玉立多倫多13日專電）加拿大國家郵報（National Post）今天以社論呼籲西方國家，此時此刻必須合力支持台灣主權，加強與台灣外交經濟關係，避免類似中國鎮壓香港、俄羅斯入侵烏克蘭事件重演。

國家郵報10日以頭版頭條刊登挺台評論專文後，今天再度以「西方必須挺身支持台灣」為標題，刊出代表報社立場的社論。

這篇社論表示，西方民主國家立場不清、過於膽怯不敢對抗威權主義者；俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯各國政府多年來不斷為自己辯護的輕率安全承諾，有如謊言。

值此中國對台威脅行徑越來越具侵略性之際，社論呼籲西方民主國家現在還來得及覺醒， 挺身阻止另一場災難發生。

社論指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週訪台後，中國在台灣海峽耀武揚威，進行軍事演習，發射飛彈、派出戰鬥機威嚇台灣，幾乎每天都發表威脅性言論。加拿大與其盟國必須在外交、軍事及經濟上支援台灣，對抗這些令人無法接受的危險挑釁行動。

社論寫道，這次25年來美國官員首次高層訪問被北京當成恐嚇藉口，但北京威脅台灣已有一段時間。若以為中共宣稱要消滅台灣民主、把台灣併入中國的說法並不認真，就太過天真了。

社論舉北京鎮壓香港為例，指中國國家主席習近平已為入侵台灣做好準備，特別是西方國家現在正將資源和注意力放在烏克蘭戰爭上。

社論指出，台灣已發展成為資本主義民主國家，擁有完善人權保障，中共則以鐵腕維持威權控制。儘管如此，中國仍成功利用其經濟政治影響力，將台灣排除在許多國際組織之外，確保只有少數幾國與台灣維持正式外交關係。

文中強調，中國對加拿大等西方國家的敵意日益加劇，「現在是渥太華及其盟國採取堅定立場，藉加強與台灣外交和經濟關係，努力促成多邊國際組織接受台灣、提供台灣正式安全保障、支持台灣主權的時候了。否則，中國共產黨人將無所忌憚地重演在香港發生的事，重創太平洋地區自由民主。」

針對主流大報國家郵報社論挺台，駐多倫多辦事處長陳錦玲說，德不孤必有鄰，感謝加拿大輿論對自由民主台灣的支持，台灣是負責任的國際社會成員，將繼續與民主國家合作對抗威權，促進世界和平與繁榮。

大多倫多地區台僑領袖對加媒友台言論表示感動，呼籲支持台灣和尚未關注台海安全的國際人士，此時此刻一起挺身為台灣發聲。（編輯：郭中翰）1110814