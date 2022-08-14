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43年前投票支持台灣關係法 馬基率美國會團訪台將晉見蔡總統
首頁 / 政治

追思彭明敏 賴清德：讓台灣成為更民主國家

2022/8/14 19:30（8/14 19:41 更新）
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（中央社記者葉素萍台北14日電）副總統賴清德今天說，感謝總統府前資政彭明敏對台灣民主、主權的打拚，也祈禱彭明敏在天之靈，繼續守護著台灣的每個世代，讓台灣成為一個更民主、更現代、更重視人權的國家。

賴副總統今天與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參加台灣基督長老教會濟南教會「彭明敏教授百歲紀念」追思禮拜。

賴副總統晚間透過臉書指出，彭明敏充滿傳奇、起落的一生，就是台灣追求民主、獨立、自主的歷史縮影，彭明敏主張台灣應建立責任政府、保障基本人權，卻在當時，被威權政府列為「黑名單」，並流亡海外23年，但也因此將被壓抑許久的台灣人心聲，帶到國際社會。

他說，現在的台灣，因為有著彭明敏以及海內外眾多前輩，為台灣民主、自由與人權所做的貢獻，才能一代接一代地邁向正常國家、一步一步守護民主自由的珍貴資產。

賴副總統表示，面對變動的時代，台灣也在蔡總統的領導下，逐漸提升國際社會地位，更和全世界的民主友人，堅定地站在一起。

賴副總統說，彭明敏一生不畏威脅，彭明敏的精神與信念，將永遠留在每一位台灣人的心中，支持著台灣守護主權、尊嚴，讓台灣這座堅韌之島，能自信地面對未來的各項挑戰。

賴副總統指出，再次感謝彭明敏對台灣民主、主權的打拚，也祈禱彭明敏在天之靈，繼續守護著台灣的每個世代，讓台灣成為一個更民主、更現代、更重視人權的國家。（編輯：蘇志宗）1110814

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