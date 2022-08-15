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航迷照過來 韓空軍黑鷹特技隊18日過境小港機場

2022/8/15 09:57（8/15 10:18 更新）
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圖為2011年黑鷹隊T-50B金鷹高級教練機飛行表演。（圖取自維基共享資源，作者Korea Aerospace Industries，CC BY 2.0）
圖為2011年黑鷹隊T-50B金鷹高級教練機飛行表演。（圖取自維基共享資源，作者Korea Aerospace Industries，CC BY 2.0）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）知情人士表示，韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機，在結束他國表演行程後，預計18日上午過境高雄小港機場加油整補後返韓；國防部表示，依相關要點處理國外軍機過境事宜，對個案不予評論。

知情人士告訴中央社記者，韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行表演隊T-50教練機（航迷稱泡菜機），在結束菲律賓表演行程後，預計18日上午近11時過境高雄小港國際機場加油整補，下午3時左右起飛返回韓國，停留台灣近4個小時。

國防部回應指出，國防部依國家整體外交政策及相關飛航申請與聯繫作業要點，處理國外軍機過境事宜，不評論個案。

黑鷹飛行表演隊隸屬韓國空軍，正式部隊編號為第239特技飛行中隊，成立於1967年，1978年解散，1994年再次成立，後於2007又被解散。2009年重新成立後裝備T-50金鷹新型高級教練機，機身使用黑、黃、白塗裝。（編輯：郭無患）1110815

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