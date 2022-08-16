蔡總統：維護台灣印太和平穩定 應建立安全對話機制

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文指出，台海局勢十分緊張，台灣面臨巨大挑戰；面對區域強權威脅，安全問題不只是台灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺。呼籲國際社會維護台灣和印太區域和平與穩定，盡快建立安全對話機制。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統8月1日以視訊方式接受日本「りぶる」（Libre）月刊專訪，針對日本前首相安倍晉三對台日關係的貢獻、台灣在地緣政治的重要性、俄烏情勢、台灣民主化進程、台日關係、及總統目前關注的事情、決定投身政治的原因與女性從政等議題進行回應。

總統府表示，「りぶる」（Libre）月刊由日本自民黨女性局發行，月刊內容是以女性視角探討國際事務、政治、經濟、社會等多種領域議題。這次專訪為創刊40週年特別企劃，特別邀請蔡總統受訪。提問人河野太郎專訪時為自民黨廣報本部長，目前則為日本數位大臣。

蔡總統在專訪中提到，安倍是在台灣最知名的日本政治家，也是她的好友，對促進台日關係貢獻良多，獲得許多台灣人尊敬。安倍的後任菅義偉及岸田文雄也十分重視台日關係。今天，台日關係可以說是幾十年來最好的情況。希望今後台日雙方抱持著安倍對台灣的關心，繼續共同努力，進一步深化兩國友好關係。

對於當前俄烏情勢，蔡總統說，俄羅斯侵略烏克蘭的行為，不僅破壞全球和平穩定，也對國際社會構成威脅。俄烏戰爭對台海情勢當然會有一定的影響和示範的作用，但是究竟是助長或減少台海危機的風險，就要看民主國家是不是可以團結一致，共同應對威權主義的擴張與威脅。

她強調，台灣會堅守在民主陣線，也會持續強化自我防衛的力量，也期待持續深化與美國、日本等民主國家的合作，共同維持台海及印太區域的和平穩定。

蔡總統說，很多人都知道台灣是全球高科技產品生產製造重鎮，尤其在全球半導體產業供應鏈扮演不可或缺的角色。台灣海峽是連結東海及南海的主要航路，所以台海的和平穩定，攸關全球高科技產品供應鏈的穩定。

蔡總統表示，身為總統，她特別念茲在茲的，就是台灣的安全；台海局勢十分緊張，台灣面臨巨大挑戰。台灣具備守護區域和平的責任與義務，台灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響。

她說，面對區域強權的威脅，安全問題不只是台灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺。呼籲國際社會維護台灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制。

另外，蔡總統也向日本人喊話指出，由於疫情影響，台灣目前對日本旅客入境採取限制措施，但希望日本人能夠盡快來台灣享受美食、體驗台灣獨特的文化，享受各地的溫泉，她也歡迎河野早日來台訪問。（編輯：翟思嘉）1110816