若認定論文抄襲是否辭立委？蔡壁如：等學倫會結果

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（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文不當引用，她今天受訪時重申自己沒抄襲，且她不需要全黨救一人，也不必主席力挺。被問及若論文認定抄襲是否請辭立委，蔡壁如表示，先等學術倫理委員會結果。

前桃園市議員王浩宇在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」有許多不當引用的情形，他已向校方檢舉。

德明財經科技大學日前表示已收到檢舉且啟動審理，蔡壁如昨天表示，她會親自出席審議會說明，尊重學校判定結果。

蔡壁如今天接受「POP搶先爆」節目專訪，被問及近來遭外界質疑的論文議題。她表示，很訝異自己在這時間變成箭靶，且她一直對自己的論文很有自信，不認為有抄襲問題。

蔡壁如表示，雖然她在文獻查閱篇章引用時任政大教授鄭自隆的研究，參考政府官方網站架設原因，但引用環節與她的研究主軸無關，她的研究主題是探討民意代表在其社群網站的市政議題發言。

蔡壁如表示，她一人做事一人當，不需要全黨救一人；民眾黨主席、台北市長柯文哲曾關心她的論文有無問題，但她已詢問過指導教授，認為沒有問題也無抄襲，因此很快就對外界說明。

至於民進黨台北市議員簡舒培質疑蔡壁如的論文文字與她的臉書雷同。蔡壁如解釋，她有將議員編號，且民意代表臉書本來就公開，應沒有問題。

主持人邱明玉詢問，若最後德明財經科技大學學倫會認定抄襲，是否請辭立委。

蔡壁如表示，先等學倫會結果，但她已跟指導教授討論過，她對自己的論文有信心，而她也不需要黨主席力挺。

邱明玉追問，柯文哲沒有替蔡壁如的論文掛保證，是否擔心遭人見縫插針。蔡壁如表示，柯文哲沒有參與論文寫作，不需要替她掛保證，讀書是她個人的事情。（編輯：黃國倫）1110816