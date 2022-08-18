林祖嘉視訊參與中國研討會惹議 國民黨：不違背憲法

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）針對國民黨大陸事務部主任林祖嘉以視訊方式，參與在中國河南舉辦的研討會，秘書長黃健庭今天說，國民黨承擔責任與對岸對話，目的就是想化解戰爭危機，林祖嘉的主張不違背憲法。

媒體報導，國民黨副主席夏立言10日率團赴中引發討論，國民黨雖強調此行不會見中共高官，也不會談及任何政治性議題，但隨行的林祖嘉卻透過視訊參與在中國鄭州舉行的兩岸關係研討會。

黃健庭今天上午受訪表示，總統蔡英文多次說到兩岸關係的推動應依據中華民國憲法以及兩岸關係條例，在對等、和平原則下推動，最近在兩岸關係緊張之際，也表示支持建設性對話。

黃健庭強調，林祖嘉用視訊方式參與研討會，主張都本諸於國民黨黨章、黨綱，也完全沒違背憲法，「這樣跟對岸對話，有什麼問題嗎？這不就是蔡總統一直要大家去做的嗎？」

黃健庭表示，民進黨做不到的，國民黨承擔責任與對岸對話，目的就是想減緩戰爭危機，甚至能夠化解，一昧抗中其實保不了台，大家要的是和平，國民黨的立場永遠就是支持捍衛中華民國，這也是在與對岸對話時，一貫的堅持。

此外，國民黨發出新聞稿表示，蔡總統日前才說支持兩岸建設性對話，而國民黨一向秉持黨章、黨綱規範，以及求同存異的精神，與對岸進行有原則的溝通，支持兩岸互動交流，降低台海衝突風險。大陸方面的報導也引述林祖嘉強調「維護台海和平穩定」的說法，這難道不是反映當前多數台灣民意的期望嗎。

國民黨呼籲，民進黨應該把心力放在設法建立兩岸溝通管道，實現蔡總統說的「進行兩岸建設性對話」，降低兩岸戰爭風險，增進兩岸和平穩定，保護全台灣人民的安全，這才是一個負責任的執政黨應該做的事。（編輯：林淑媛）1110818