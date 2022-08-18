悶死腦麻女兒民團盼特赦老翁 府：將審慎研究

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（中央社記者葉素萍台北18日電）79歲老翁不忍腦性麻痺女兒受苦，將女兒悶死，自己尋短獲救，老翁遭判刑，但今天有國民黨立委與腦麻團體盼總統特赦。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府有注意到此一案件，將就本案進行審慎研究。

陳姓老翁照顧先天性腦性麻痺女兒近50年，2020年某日晚間，女兒牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，服藥後仍無效。陳男不忍女兒活得很痛苦，想替她結束苦難一生，將女兒悶死後，自己企圖輕生同死送醫獲救；案經法院以陳男作案當時神智清楚為由，並於最高法院駁回上訴後，判刑2年6月，並不得緩刑定讞，需入獄服刑。

對此人倫悲劇，國民黨立委陳以信與腦麻團體今天於立法院共同召開記者會，呼籲正視腦麻患者家庭照護困境，並公布了「呈請總統特赦年邁之重度腦性麻痺照顧者陳姓老翁案」連署，盼總統蔡英文發布特赦令，免去執行陳姓老翁入獄的刑罰。

總統府發言人張惇涵下午對媒體表示，總統府有注意到此一案件，將就此案進行審慎研究。（編輯：蘇志宗）1110818