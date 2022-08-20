數位中介法踩煞車 陳時中：正確決定

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民進黨台北市長參選人陳時中（前左）20日上午在民進黨立委高嘉瑜（前右）陪同下，前往台北花卉批發市場拜票，爭取攤商與民眾的支持。中央社記者裴禛攝 111年8月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）數位中介服務法草案引起爭議，行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，這是正確的決定，NCC將來會提出更好的版本，進行更好的對話。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日舉行數位中介服務法草案公聽會，草案內容引起爭議，政院官員表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，蘇貞昌定調修法先踩煞車。

陳時中今天上午前往台北花卉批發市場參訪，會前接受媒體聯訪時表示，政府進行相關的管理措施還是要因應基本精神與社會需要，NCC有一些構想所以提出修法的建議並進行社會對話，蘇貞昌認為此時可能尚未成熟，需要更多社會對話，所以暫緩，是一個正確的決定。

陳時中說，NCC將來一定會提出更好的版本，進行更好的社會對話，社會要進步就是要對話。

媒體提問，有學者認為以公帑採購疫苗應受國會監督；陳時中回應，他已多次強調，所有藥品購買都有保密條件，疫苗更是如此，目前疫情還沒過去，如果沒辦法確實遵守合約，當未來有更有效的新藥、新疫苗時，國際競爭就會處於劣勢地位，不可不慎。

陳時中說，根據合約進行國際採購，這是必要措施，合約裡非保密的部分，也在立院秘密會議予以揭露，讓立委查閱相關資料。

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媒體還問到，陳時中接受媒體專訪時表示過去唱歌的照片被污名化，因此選戰期間將封麥；陳時中回應說，以前唱歌的照片被惡意PO出來，把解封時的唱歌照片誤植為在疫情緊張時唱歌，引起大家誤會，因此才說競選期間沒有必要增加更多的爭議，但要強調唱歌是一個正常娛樂、健康生活。

陳時中結束媒體聯訪後，在民進黨立委高嘉瑜等人陪同下向花市攤商拜票，並當場以行動支付花費新台幣200元購買玫瑰花束；陳時中與攤商、民眾逐一握手，還應要求簽名、合照。（編輯：李錫璋）1110820