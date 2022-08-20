嘉義縣市藍綠各擁現任優勢 屏東綠執政藍拚翻轉

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（中央社台北20日電）尋求連任的嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠有執政優勢，翁章梁對手王育敏起步慢，挑戰難度高；黃敏惠主政市民有感，民進黨派李俊俋仍有一搏機會；屏東長期為綠營天下，國民黨力拚翻轉。

曾任嘉義縣政府社會局長、行政院農業委員會副主任委員的翁章梁今年3月就獲民進黨提名尋求連任，但中國國民黨直到8月才確定前立法委員王育敏參戰，起步較慢，地方人士說，王育敏要勝選須全面整合在野力量。

民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎說，翁章梁在地深耕多年，反觀王育敏多次婉拒參選，最近才出面應戰，會選得較辛苦。

不過，王育敏說，現在啟動不算晚，民進黨長期執政嘉義縣，人口嚴重流失、老化嚴重，以她的社會福利專業、在健康、環境保護及勞工方面的瞭解，絕對可翻轉嘉義縣，讓縣民過好日子。

翁章梁表示，任何人參選都尊重，但嘉義縣選舉須深耕及對嘉義縣有貢獻，才能取得鄉親支持認同。

嘉義市部分，國民黨籍黃敏惠曾在2005年到2014年主政嘉義市，2018年黃敏惠重披戰袍再度勝選，是政壇常勝軍。

地方人士認為，黃敏惠回鍋任嘉義市長，用心經營與嘉義市議會的關係，府會關係不再劍拔弩張，嘉義市政府預算很少卡關，推動市政建設更順，市民對嘉義市改變更有感。

前總統府副秘書長李俊俋曾任嘉義市副市長、銓敘部次長等，中央、地方政府行政歷練豐富，被民進黨視為挑戰黃敏惠的不二人選。

嘉義市長選戰基本上是藍綠對決，黃敏惠擁多項亮眼政績，一般認為選情審慎樂觀，但黃敏惠仍不敢掉以輕心，絲毫不敢鬆懈；地方人士認為綠營只要團結一定贏，但嘉義市經政黨輪替，李俊俋須更加倍努力整合地方勢力。

面對黃敏惠現任優勢，李俊俋說，這是艱苦選戰，「沒有艱苦，總統也不會想到我」；黃敏惠基層組織非常綿密，他希望用不同思維發展嘉義市，創造更有活力的未來。

屏東縣部分，民進黨在屏東執政已25年，根基穩固，被他黨視為艱困選區。民進黨派立委周春米力拚「屏東第一個女縣長」，希望延續現任縣長潘孟安執政8年高支持度。

國民黨推喊出「生涯最終戰」口號的前立委蘇清泉參戰；蘇清泉在2018年屏東縣長選舉，只輸潘孟安約6萬5000多票，已算表現不俗。

地方人士說，蘇清泉捲土重來，目前提相關政見沒特別凸出，在選民結構綠大於藍情況下，蘇清泉雖保有既定藍軍支持者，但如果無法吸引其他族群選票，將相對弱勢。

地方人士觀察，蘇清泉這4年不斷請益，走訪鄉間，加上今年民進黨初選時，各參選人傷了和氣，一來一往拉近差距，「今年是國民黨最好的機會」。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道告訴中央社記者，初選是民主機制，民進黨一定全力輔選出線的參選人，而周春米勤跑基層、接地氣，卻有人稱「綠營初選出爐，屏東縣長選舉也結束」，這對參選人的努力相當不公平，沒有人不用跑「躺著就當選」。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，台灣北藍南綠態勢下，想勝選要花很大心血，且政黨論述、參選人政見和選戰策略運用都有影響。蘇清泉近年勤走地方，如果透過鄉鎮整合，採團隊戰模式聯合競選，「信心當然是有」。

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時代力量推出詹智鈞是神經內科醫師，現任職屏東東港輔英醫院。從基層醫師到屏東基督教醫院神經內科主任，到擔任屏基工會理事長的一路勞權官司，詹智鈞說，屏東勞工基層多，深知在勞工職場上遇到的狀況，甚至如何防止勞工在職場上受到傷害，而屏東需要有能力、沒有包袱，可以大刀闊斧進行改革的人。

不過地方人士認為，歷屆屏東縣長除了1981年第6屆由邱連輝首次以無黨籍勝選外，40多年來藍綠輪流執政；更別說自1997年蘇嘉全勝選後，迄今綠營在國境之南的百里侯之爭未嘗敗績。詹智鈞能否突破重圍，還待衝刺觀察。（編輯：卞金峰）1110820