離島選戰 金澎藍軍有挑戰馬祖綠營值得觀察

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（中央社台北20日電）年底地方百里侯之爭倒數百日，金馬澎歷來多為藍營拿下，但金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉連任路各自面臨挑戰，也激發選情熱度；馬祖選情部分，年輕世代李問參選為民主進步黨創黨首例。

馬公市長葉竹林退出中國國民黨，將以無黨籍身分參選，為澎湖縣長選戰投下變數；賴峰偉7月獲國民黨提名，如果連任成功，將是繼1997年到2005主政澎湖後再次「2連霸」；民進黨徵召前澎湖縣長陳光復競逐，誓言「光復澎湖」。

目前菊島選情，大致呈現「3腳督」，而馬公是澎湖「5鄉1市」最大票倉，具選戰觀察指標意義，兵家必爭，近期市區各陣營傳統看板、布條或電子看板隨處可見，民眾已可感受選舉氣氛愈來愈濃。

金門縣長選情較單純，除國民黨籍楊鎮浯競選連任，民進黨已不推人選參戰，但今年2月透過「同舟」計畫重回國民黨的前金門縣長陳福海是否捲土重來，絕對是選情變動因素，地方人士也研判基層出身的陳福海仍有一搏空間。

現階段雖無強勁對手，加COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，金門選舉氛圍相對薄弱，楊鎮浯謹慎面對連任路；幕僚透露，楊鎮浯主政下，金門大橋預計10月通車，水頭相關港埠設施等重大建設逐步開花結果，不管對手是誰、有幾人，當下心思放在施政就是最好競選策略。

連江縣部分，向來是民進黨艱困選舉區，相對為國民黨優勢選區，但這次縣長選舉國民黨2人參選，民進黨派民進黨連江縣黨部主任委員李問競逐，為民進黨創黨以來首次，讓選情更具可看性。

國民黨中央常務委員會已核准連江縣副縣長王忠銘、前連江地政局長曹爾元參選連江縣長，國民黨連江縣黨部主委陳雪生告訴中央社記者，雖是兩人競逐，仍有相當信心這席縣長仍為國民黨掌握，不擔心團結問題。

不過，李問2020立委選舉拿下706票、得票率11.77％，在這個綠營絕對弱勢戰場締造不錯成績，之後更在馬祖蹲點成立連江縣黨部，展現深耕決心。這次地方選舉披掛上陣，對戰兩名國民黨戰將，也將與9名民進黨基層公職參選人聯合作戰，發揮「母雞帶小雞」效應。

33歲的李問說，這是民進黨首次在連江提名參選人，縣黨部期待突破，每席都很有機會，大家會全力以赴，與4鄉5島團隊發揮團體戰效應，延續平時服務精神，以清新優質選風，為馬祖提出好政策與願景，透過中央及地方合作為鄉親爭取更多資源，推廣「陽光馬祖，透明政府」理念。（編輯：孫承武）1110820