挑戰藍營彰投雲林執政 民進黨徵召清新牌上陣

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（中央社台北20日電）彰化縣、南投縣與雲林縣目前都由中國國民黨執政，民主進步黨徵召參選人時，考量地方政治生態，推具地方經營實力並主打清新牌人選挑戰，希望成功翻轉地方政治生態。

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善爭取連任，南投縣國民黨派出立法委員許淑華，希望接續藍色執政，民進黨則分別推出立委黃秀芳、劉建國及前立委蔡培慧參戰。

彰化人口數是6直轄市以外最多，選舉時兵家必爭，王惠美雖有現任優勢仍不敢大意，勤跑基層，競選團隊人事也大致底定，廣納地方重量級人士，力圖穩住基層。

民進黨方面，黃秀芳出線後，在民進黨中央領軍下，前彰化縣長魏明谷任競選總部主任委員，同黨立委陳秀寳、陳素月及前立委林進春之子林益邦任副主委，前彰化市長邱建富任總幹事，展現團結氣勢。

一名藍營民意代表透露，王惠美不斷強調彰化縣政府財政赤字，財政上精打細算，控管大小支出，執政成果較難顯著呈現，但王惠美施政無重大缺失，除非外在環境重大變化，王惠美連任仍有優勢。

南投縣部分，蔡培慧肩負翻轉南投近17年由國民黨執政重責大任，許淑華要在現任縣長林明溱施政獲肯定大環境下接班延續。

蔡培慧為國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士，曾任九二一震災重建基金會執行秘書、台灣農村陣線秘書長、立委及行政院中部聯合服務中心執行長；許淑華是逢甲大學經營管理碩士，曾任南投縣議員、南投市長。

地方人士說，許淑華從議員、市長到立委一再操兵，基層穩固，曾在大學任教的蔡培慧則是學者從政，選舉經驗不多，雙方形象、成長經歷背景完全不同，反差特質可能讓選民「選人不選黨」。

雲林縣方面，張麗善及劉建國站在基本盤上向前衝刺，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，傳統選戰受阻，透過空戰等方式搶話語權，希望贏得民心。

綠營人士表示，劉建國曾任斗六市民代表及雲林縣議員，長期耕耘地方，基層實力雄厚，且長期關懷弱勢，在國會提出社會救助法部分條文修正草案、不孕症補助政策，淡化男性立委陽剛味。

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民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，今年選情受疫情、通貨膨脹等影響，募款艱困，黨部想登門拜訪懇託都受阻，更別說萬人大型造勢活動，勢必要改成客廳會，由地方黨公職帶縣長參選人巡迴演講，或靠網路、手機通訊軟體等應戰。

藍營人士說，張麗善執政成績獲地方好評，但不是沒隱憂，對手陣營長期質疑張麗善家族與派系爭議，確實影響部分選民印象，張麗善是否因應得當，是選戰是否產生變化關鍵。（編輯：卞金峰）1110820