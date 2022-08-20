縣長選情花東藍求穩綠要突破 基宜變數多

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年底縣長選戰，台東因政治傾向偏藍的原住民人口占台東1/3，只要原民選票不流失就能守住「藍大於綠」優勢，國民黨提名、爭取連任的國民黨提名人饒慶鈴（前左4）積極固守原民部落。（饒慶鈴提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月20日

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（中央社台北20日電）花東百里侯選情，國民黨徐榛蔚、饒慶鈴「女力當家」尋求連任，面對綠營劉櫂豪、Kolas「老幹新枝」強力挑戰；宜蘭選情，「清廉」是藍綠攻防訴求；基隆4人激戰，重回市政建設基本面。

基隆市長選情「4腳督」局面，民主進步黨、中國國民黨和時代力量分別提名立法委員蔡適應、前立委謝國樑及基隆市議員陳薇仲，而前國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢也將以無黨籍身分參選。

綠營認為目前選戰熱度冷清，主要在重大議題沒交集，推估登記後各陣營就定位，加上基隆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨於平穩，隨投票日接近，當議題有交鋒，選戰才會逐漸升溫。

藍營觀察選戰正逐漸加溫，市民現階段多關心台海局勢、疫情或民生經濟等議題，距投票還有一段時間，市民不急著決定，估計登記後，選戰才稍微活絡。

地方盼望數十年的基隆捷運第1階段已敲定，但第2階段八堵到基隆市區尚未決定，各陣營對路線等規劃分別提構想，關鍵看選民是否買單。交通市政建設將成為選戰白熱化交鋒重點，地方黨政人士推估，捷運等議題一旦炒熱，領先群支持度會攀升；相對次集團參選人，在選民認知中恐成為棄保對象，漸被邊緣化。

宜蘭縣長選舉，國民黨籍現任縣長林姿妙尋求連任，民進黨籍宜蘭市長江聰淵力圖奪回綠營民主聖地，而民眾黨立法院黨團主任陳琬惠也加入戰局；林姿妙親和力佳，但受涉貪案影響選情，江聰淵也被質疑曾涉及盜採砂石案，雙方官司爭議成焦點。

選戰發展至今，「清廉」已是藍綠劍、盾，成為彼此攻防焦點，陳琬惠趁機發動攻勢，「藍綠兩黨政客非常糟蹋宜蘭人的智慧」，訴求「給宜蘭一個對的選擇」。

政治版圖長年「藍大於綠」的花蓮縣及台東縣，年底選情為相對單純的藍綠對決；台東縣長饒慶鈴和花蓮縣長徐榛蔚力求穩固基本盤，幾乎不回應選戰話題，但民進黨陣營立委劉櫂豪、前總統府發言人Kolas Yotaka強力挑戰、試圖鬆動藍軍鐵票區。

Kolas Yotaka具選舉爆發力，除高知名度，近期面對中國共產黨軍演，一席「勇敢發聲、無畏無懼」發言，表達做為花蓮縣長參選人，有責任捍衛人民民主，兼逼徐榛蔚表態。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，承接丈夫、國民黨籍立委傅崐萁民意基礎的徐榛蔚形象親民，任內多次獲五星評價，握行政資源優勢，加上東部選民保守，變動不大，爭取連任難度不高，選戰步調「穩紮穩打、穩固基本盤」。

地方政壇人士分析，花蓮閩、客、外省及原民族群各占1/4，其中藍營支持度又以原民最高，阿美族Kolas Yotaka有機會鬆動原民票倉；此外，能否因屢被譏諷為「花蓮國」的反思與府會失和地方政壇反彈力道，鬆動鐵板藍軍就待時間驗證。

另一方面，饒慶鈴、劉櫂豪2018年交手，饒慶鈴守下藍營江山，但這次選戰，饒慶鈴鮮少主動挑起選戰話題，也不正面回應劉櫂豪拋出議題，積極安排「縣政發展下鄉說明會」鄉鎮走透透，宣揚政績，以「降溫選情，固守基本盤」。

兩人再交鋒，劉櫂豪近日不斷拋出議題，包括「打造台東為人本的宜居城市」及青年問題，抨擊饒慶鈴吸引外縣市「東漂」政策失敗，反而台東人口持續下降「外漂」。

劉櫂豪評估，台東原民選票比例約36％，但原民族群支持度偏藍，從過去得票情形觀察，「原民得票率若有機會衝到4成」就有勝算，希望端出好政見引起話題，提高勝選機會。（編輯：孫承武）1110820