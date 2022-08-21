蔣萬安辦八二三紀念活動 強調和平重要性

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市長參選人蔣萬安今天舉行「823保國護民，中華民國贏起來」升旗典禮，蔣萬安表示是要強調重視和平、不希望戰爭，「八二三砲戰絕對不是國民黨和共產黨的戰爭」。

蔣萬安表示，今年是八二三砲戰的64週年，八二三的紀念意義，在於闡述和平的價值以及重要性，但民進黨執政後，只求政黨利益，兩岸關係倒退30年，且政府竟然對岸飛彈經過台灣上空的資訊都要隱瞞。

蔣萬安並說，八二三砲戰絕對不是國民黨和共產黨的戰爭，這種說法不僅扭曲歷史，更造成台灣民眾對於國家認同的錯亂，尤其在今日對岸接連軍演、導致民眾人心惶惶的時刻，更應該體認到「團結就會勝利，分裂就會滅亡」的重要性。

蔣萬安會後接受聯訪，媒體提問，傳出國民黨副主席夏立言訪陸一度被「已讀不回」，是否擔心國民黨在兩岸話語權已式微？

蔣萬安說，所以今天八二三炮戰紀念活動就是要強調重視和平、不希望戰爭，這也是民眾的共識，並再次呼籲夏立言要表達反對中共軍演的立場、行程公開透明、即時揭露。

此外，媒體提問民進黨台北市長參選人陳時中說不要跪著進世界衛生大會（WHA）一事。

蔣萬安質疑，民進黨執政時也用過中華台北名稱進WHA，蔡總統還說這名稱不是矮化，「到底是什麼標準，所以他（陳時中）是覺得當初蔡總統執政，是跪著進WHA嗎」。

蔣萬安表示，中華民國外交處境艱困，要非常務實跟實質有意義地參與國際活動，且第一線外交人員很辛苦，不該汙名化他們。（編輯：張銘坤）1110821