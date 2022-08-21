數位中介法爭議 盧秀燕：打壓言論自由應撤銷

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（中央社記者蘇木春台中21日電）NCC提出數位中介服務法草案引起爭議，台中市長盧秀燕今天表示，她個人認為數位中介法是一部打壓言論自由的惡法，希望中央能夠撤銷，建議中央不要再提出，讓人民安心。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，NCC宣布暫緩辦理原訂25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，她個人認為數位中介法是一部打壓言論自由的惡法，希望中央能夠撤銷，不過到現在為止中央並沒有明確表態，只說要再延後討論，建議中央要明確表態這部惡法不要再提出，讓人民安心。

盧秀燕昨天也在臉書上指出，她清楚知道網路快速傳播的特性，違法、錯假的資訊如同病毒擴散，已經付出許多社會成本，但務必要對民主制度與國人智慧有信心，人民已從過去的經驗中逐步產生抗體，言論自由才是台灣社會最好的疫苗。（編輯：謝雅竹）1110821