數位中介法爭議藍喊罷審預算 綠指不該無限上綱

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（中央社記者王承中、王揚宇、吳睿騏台北22日電）NCC提出數位中介服務法草案引起爭議，國民黨團總召曾銘宗今天表示，下會期將罷審NCC的公務預算案。民進黨立委羅致政則指出，希望回到問題本質來討論，不該無限上綱、藉勢藉端杯葛預算審查，非常不恰當。

國家通訊傳播委員會（NCC）推出數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，行政院定調修法先踩煞車，NCC宣布暫緩辦理原訂25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維，以及立委李貴敏、葉毓蘭等人，今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，NCC在主委陳耀祥主政下，已經淪為民進黨的NCC，沒有任何的公信力，卻還要強推數位中介服務法，目前行政院已決定暫緩推動數位中介服務法草案，國民黨團要求陳耀祥應下台負責。在立法院新會期開議後，國民黨團也將罷審NCC明年度的公務預算案。

曾銘宗指出，雖然行政院宣布暫緩推動數位中介服務法，但高度懷疑只是緩兵之計，等年底選後就會繼續推動，國民黨呼籲全國民眾睜大眼睛，年底若票投民進黨，就是對數位中介服務法投贊成票，屆時網路文字獄的情況就會來臨，呼籲全民在年底用選票唾棄民進黨。

李貴敏表示，數位中介服務法真的是21世紀的網路戒嚴法。數位中介服務法的真正目的，就是讓綠營側翼、網紅，能夠取得金援、安插位置的法律依據，國民黨絕不容許有法律箝制人民言論自由，又拿人民血汗錢給綠營側翼跟網紅。

民進黨立法院黨團同時也召開記者會，由民進黨立委羅致政、郭國文出席。對於國民黨團所提質疑，羅致政說，公聽會是立法過程的程序之一，一切就按照程序走，而且辦公聽會的用意是要聽取各界意見，現在各界有質疑因此暫緩，這沒有問題。

羅致政說，希望大家回到問題的本質來討論，不該無限上綱作為杯葛預算、人事的理由，這非常不恰當，而且立法院9月開始的新會期是預算會期，相信民眾希望立委能認真審查政府預算，這也是立委應盡的責任，希望國民黨不要杯葛。

郭國文表示，未來如果需要有新的法律規範，重點應放加諸網路平台的責任與透明度，政府基本上也不宜扮演審查言論的角色，因此法的規範上，要賦予網路平台更責任與義務。

此外，國民黨上午召開記者會，副發言人周羿希呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬應說清楚講明白對數位中介服務法的態度。國民黨桃園市議員參選人凌濤質疑，鄭運鵬外表是網路友善使用者，骨子裡卻是箝制言論自由，表裡不一。

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重NCC暫緩公聽會的決定，也相信不論是NCC、行政院及立法院各黨團都很願意採納社會的看法，讓相關立法及程序能更細緻，也兼顧對受害者的保護及照顧。（編輯：蘇志宗）1110822