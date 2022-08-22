印媒專訪 陳牧民：印度是替代中國理想生產基地

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（中央社記者林行健新德里22日專電）中華民國駐印度副代表陳牧民在接受印度媒體訪問時表示，愈來愈多的台灣廠商撤離中國，而印度是替代中國的理想市場與生產基地，目前正是印度與台灣強化關係的好時機。

陳牧民日前接受印度新聞雜誌「當週」（The Week）訪問，內容於21日刊登在「當週」網站上。

回應「當週」有關印度台灣現行關係的提問，陳牧民表示，過去10年間，台商在中國投資了2000億美元，多數人認為中國終究會轉變為民主國家。但近年來，中國卻更加武斷，加上經商環境惡化，愈來愈多的台灣廠商被迫遷離中國，尋找替代市場及生產基地。

陳牧民指出，印度是一個理想的投資地點，但許多台商仍選擇前往越南、泰國、印尼以及孟加拉，「印度必須明白，它的競爭對手不是中國，而是像越南這些提供具吸引力商業環境的國家。」

他說，印度早年之所以未獲太多台商或台灣遊客青睞，是因為雙方對彼此的人民、文化和社會瞭解不足，且台灣人對印度有治安不佳、女權不彰的印象，如今這樣的情況已有改善，雙邊合作的領域也拓展了不少。

陳牧民也提到，中華民國駐印度代表處是台灣在整個南亞的唯一外交駐點，因此台印關係對台灣來講相當重要。雖然近年來兩國貿易與人民交流漸趨熱絡且簽署多項備忘錄，但仍有成長空間。

他補充，印度被視為是佛教的發源地，而台灣有大約4成民眾信奉佛教，因此佛教也可作為台灣與印度的連結點之一。

被問及台灣民眾對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台的反應，陳牧民表示，大多數台灣人對此感到歡迎，這也象徵美國對台灣的支持。

陳牧民注意到，印度及國外媒體對裴洛西此行的反應與解讀不一，但最重要的，是裴洛西之行向中國和全世界發出了人類價值以及民主永不會被碾壓的訊息。

對於台灣是否已陷入立即的戰爭風險，陳牧民回答，沒有人知道中國國家領導人習近平的心裡想什麼，但可以肯定的是，如果習近平讓緊張情勢升高，或發兵侵台，他將成為歷史罪犯。

陳牧民說：「如果中國政府真的在乎台灣人民，習近平應該表現得更為理性。」

「當週」詢問，有報導稱中國希望在2040年以前「統一」台灣，陳牧民回應，如果中國在乎台灣人民，就應該對台灣人好一點。

他指出，即使是在兩個個體之間，任何所謂的「統一」，只有在友誼、相互尊重的情況下可能發生，而不是透過暴力和威嚇，更何況這裡涉及的是兩個國家，但這最後還是要看習近平怎麼想。（編輯：林憬屏）1110822