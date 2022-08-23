托育稽查制度未落實導致兒虐頻傳 監院糾正教育部

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監委王幼玲今天說，托育照顧服務體系原本是為協助家長育兒，但教育部評鑑稽查機制與實際執行未臻完備與落實，造成毫無自我保護能力的幼童受虐、體罰事件接連發生，監院糾正教育部。

另外，台中市政府對托嬰中心虐童事件，輕忽該事件並非單一偶發事件，未善盡調查責任，嚴重影響兒童的生命權、生存權與發展權，監察院也通過糾正。

監察委員王幼玲、蔡崇義、張菊芳下午舉行記者會。王幼玲說，「居家托育服務與托嬰中心」及「幼兒園」分別收托0到2歲、2到5歲幼童，具高度脆弱性，一旦遭不當對待，等政府啟動調查時，往往已受到嚴重身體傷害，出現尿床、不開口說話、不想上學等身心症狀。

王幼玲指出，行政院提出「我國少子女化對策計畫」，在政府擴展下，托育照顧服務量能顯著提高；因收托幼童表達能力有限，缺乏自我保護能力，應該得到政府更多保護，但許多家長送托後卻竟換來孩子身心受虐、不當對待的創傷。

調查發現，政府在事前防範及事後處理的相關機制，有五大態樣缺失，包括：評鑑與稽查不力、對托育及教保人員的支持與保障不夠、法律保護不足、事件發生後的調查機制缺漏與執行不力、監視器的設置與管理，都嚴重威脅到兒童權益。

其中，教育部督導各地方政府辦理稽查，全國只有125名稽查人力，其中超過5成不具有相關專業背景，卻負擔6885家幼兒園的稽查工作，平均每人負擔55家，甚至有縣市高達70家以上。凸顯對幼兒園的評鑑與稽查不足以達到預防效果，教育部欠缺檢討與評估，未能善盡監督責任。

王幼玲指出，教育部的評鑑機制不具預防效果，也未能督促地方落實稽查，導致幼兒園發生不當對待幼兒事件層出不窮。台中市政府對轄內某托嬰中心多名托育人員涉虐嬰事件，輕忽該事件並非單一偶發事件，未善盡調查責任，都有違失。

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監察院日前通過王幼玲、蔡崇義及張菊芳所提出的2份調查報告，糾正教育部及台中市政府。

調查報告表示，托嬰中心人員、幼兒園教保人員常因擔心工作不保、受到同儕壓力、或欠缺相關知能而未通報。沒有通報的結果是政府相關部門無法即時介入、採取適當的預防，最後發展成危機。因此除糾正教育部，也促請行政院、教育部、衛生福利部及地方政府積極檢討改進。（編輯：林興盟）1110823