與古屋圭司見面 朱立倫：攜手共創台日友好

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨主席朱立倫今天與日華議員懇談會長古屋圭司見面。朱立倫表示，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，近期多次與日本朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔22日抵台訪問，除晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌等人外，也拜會國民黨主席朱立倫。

朱立倫今天在臉書粉絲團發文指出，今天分別見到兩團日本來的好朋友，首先是日本眾議員古屋圭司、木原稔眾，以及日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博、國防研究院駐點研究學者加藤洋一與日本東京大學特任研究員黃偉修一行。

朱立倫表示，這幾個月來，國民黨多次與來自日本的朋友會面，就台日關係與東亞區域安全議題充分討論，促進雙邊友好關係、也深化合作信賴與共識。

朱立倫指出，國民黨長期以來主張「親美、友日、和陸」的中道理性路線，身為黨主席，有責任將黨的路線帶回正軌。

朱立倫表示，在「親美」方面，台灣與美國共享相同的民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係。在「友日、知日」方面，國民黨長期與日本自民黨維持友好關係，台日在民間交流、經濟、科技、教育等面向都保持穩定的互惠合作，對於維持區域和平穩定有正面作用。

朱立倫指出，來訪的日本朋友也相當關心兩岸關係，他強調，國民黨採取「和陸」方針，也堅定捍衛中華民國，守護台灣民主自由、維護區域和平，並推動以「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，是對台灣與區域近鄰較為穩健可靠的方案。

朱立倫表示，國民黨在國防政策上，如同日本自民黨有充份的執政經驗，以國家利益為優先，不會為反對而反對。為了台灣人民的安全與福祉，國民黨會用穩健策略，將兩岸的對抗與交惡，透過對話交流，轉變為和平與繁榮，相信這也是區域內的朋友所樂見的發展。（編輯：蘇龍麒）1110823