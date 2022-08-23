陳時中：當選優先解決大巨蛋 強硬態度跟遠雄談

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北大巨蛋因煙控模擬等仍由內政部審查中，啟用遙遙無期。民進黨台北市長參選人陳時中說，中央絕對不會卡地方政績，若當選將優先解決大巨蛋問題，並以較強硬態度跟遠雄談。

陳時中今天晚間接受「鏡電視」節目主持人廖芳潔專訪，對於台北市長柯文哲屢次質疑內政部「卡蛋」，陳時中說，他待過中央政府，體會到地方政府的政績就是中央政府的政績，也許會互相踢皮球、拋責任，但政績是屬於全民的，因此中央絕對不會也不需要去卡地方的政績。

陳時中指出，柯文哲8年前曾提出很多對大巨蛋的問題，後來卻一直沒有給予市民交代，當初那些問題解決了沒、用了什麼替代方案、雙方是否談好了決定繼續往前走，都沒有說明清楚。

陳時中進一步表示，柯文哲跟中央互別苗頭的心態太重，比如避難層就是要跟中央文來文往1年後才指定，又放任遠雄不做煙控模擬，「我作為市民也覺得，為什麼不做呢」。

廖芳潔詢問，若當選，解決大巨蛋問題是否為最優先。陳時中回應，幾乎是最前面的。廖芳潔再問，是否會用較強硬的態度跟遠雄談。陳時中說，當然，這是必要的，市民賦予他這樣的權力。

陳時中坦言，他沒那麼有魄力地去說要把大巨蛋拆了，但他會在既有條件下，確認安全後做最有效的利用，並行使公權力，與遠雄公開透明地談。

陳時中說，柯文哲曾針對大巨蛋要求民進黨把良心拿出來，他倒覺得這件事應是柯文哲把良心拿出來給市民交代，說清楚8年來態度的轉折，然後趕快往下走、不要再拖了。

廖芳潔問，怎麼看柯文哲曾自稱是市長選戰第4組參選人。陳時中表示，應是柯文哲自己報名的，柯文哲與妻子陳佩琪都喜歡自己跳出來當第4組、第5組參選人，柯文哲不能登記參選了，陳佩琪倒是可以。（編輯：方沛清）1110823