蔣萬安批監院犧牲公信力 陳時中：不該過度延伸

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）監察院公布「3+11」決策過程調查報告，國民黨北市長參選人蔣萬安批評犧牲公信力。民進黨北市長參選人陳時中指出，這是過度延伸，變成沒有基本底線的政治人物，這樣不應該。

陳時中今天晚間接受「鏡電視」節目主持人廖芳潔專訪，陳時中談到蔣萬安時表示，他可以確定蔣萬安變了，蔣萬安可能接受幕僚給的方向與想法突然從溫文儒雅的人變成戰鬥型。

陳時中說，如果他是蔣萬安的幕僚，會建議運用既有令人信任的形象，多從政策面著手，因為現在這樣得3分、失4分不一定比較有利。

陳時中指出，蔣萬安的攻擊多是針對他而來，一方面是因為他提出比較多市政上的見解，另一方面蔣萬安陣營的民調可能也體會到他是較強對手。

陳時中表示，他很歡迎針對政見的討論，大家互相進步，但監察院公布國籍航空機組員返國檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」的調查報告，蔣萬安卻過度延伸到監察院本身公信力不足、破壞整個政府的公信力，變成沒有基本底線的政治人物，這樣不好、不應該。

廖芳潔提及，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時對許多事情舉重若輕，現在又很自然地進入選戰模式，火力、用詞都不一樣，究竟有沒有事先想過要參選台北市長。

對此，陳時中說，沒有、從來沒有想過，完全、完全沒有這樣的想法，如同他從來沒想過會當政務官一樣，不過人生就是這樣。

陳時中表示，有些批評的聲音是說他年紀大了，事實上他也曾想過退休，可是後來事情一波又一波地襲來，他好像在浪頭上下不來，既然這樣就努力以赴，對他的人生也是非常好的經驗。（編輯：戴光育）1110823