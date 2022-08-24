培育青年 國民黨啟動中山獎學金孫運璿研究獎金遴選

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨智庫國政基金會今天正式啟動「中山獎學金」及「孫運璿研究獎金」的遴選，黨主席朱立倫說，這明確的展現出國政基金會對青年培育的重視，以及捍衛台灣、接軌國際的決心。

身兼國政基金會董事長的朱立倫今天出席「中山獎學金」暨「孫運璿研究獎金」遴選啟動記者會，會中青年代表接過朱立倫象徵「一棒接一棒」的畢業證書卷軸，並共同簽署代表孫運璿研究獎金的「建設台灣藍圖」，與中山獎學金期許青年的「連結世界藍圖」。

朱立倫表示，即使在最艱困時刻，仍然成功開辦連結世界的中山獎學金，以及希望培養建設台灣、科技界一流人才的孫運璿研究獎金；台灣要持續發展，中華民國要能走向世界，不只要有國際視野的國際關係人才，也要有熟悉產業環境、最新科技的理工人才。

朱立倫說，無論是中山獎學金還是孫運璿研究獎金，國政基金會都有信心能為國家培養最務實、理性、穩健，能建設台灣和連結世界的年輕人。歡迎所有對中華民國有熱情，對發展台灣民主有理念，有為民眾拚好日子決心的青年學子報名。國政基金會繼續堅持做對的事，與青年學子一起成長，為中華民國培育最優秀的人才。

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針對這兩項獎勵補助，國政基金會副執行長許育寧說明，將協助並鼓勵40歲以下青年投入對台灣民主及基礎建設的研究。中山獎學金開放留學美國攻讀社會科學的碩博士生申請，每個月若能在基金會的專家、學者的帶領下，撰寫國際關係時事報告，即能獲得每月2000美金、為期半年共1.2萬美金的研究獎勵金，績優者可續約一期，最高可達2.4萬美金。

許育寧指出，孫運璿研究獎金很特別，分成了「學生組」跟「實務組」，要廣納能對基礎建設政策提出建議的理工人才，不只學生，連學有專精的科技創業家、工程師、研究人員也可以申請，獲選者可每月支領新台幣8000元，半年共4.8萬研究獎金，表現優秀者可續約半年，最高可得9.6萬元。（編輯：翟思嘉）1110824