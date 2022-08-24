中共軍事威脅 綠委籲國防預算應達4800億

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面對中共軍事威脅，民進黨立委劉世芳24日在立法院召開記者會，呼籲行政院應該增加國防預算，讓人員維持費、作業維持費及軍事投資比例盡可能達到1:1:1的均衡，增加防衛力量、強化地緣論述、降低投資風險，才能使國民安心、友邦有信心及經濟不擔心。中央社記者郭日曉攝 111年8月24日

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（中央社記者王承中台北24日電）面對中共軍事威脅，民進黨立委劉世芳今天呼籲行政院應該增加國防預算，規模至少新台幣4800億元，人員維持費、作業維持費及軍事投資比例盡可能達1:1:1的均衡，三者皆應達1600億元。

前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）建議台灣應大幅增加國防預算。劉世芳今天在立法院召開記者會，呼籲行政院應該增加國防預算，讓人員維持費、作業維持費及軍事投資比例，盡可能達到1:1:1的均衡，增加防衛力量、強化地緣論述、降低投資風險，才能使國民安心、友邦有信心及經濟不擔心。

劉世芳指出，從台灣過往的國防預算與區分編列比例來看，從民國107年度到111年度，每年國防預算總額皆未達GDP的2%，即使是「史上最多」的111年度，也僅佔1.65%；在區分編列比例方面，近5成都是人員維持費，不對稱作戰至關重要的軍事投資僅佔25%，而確保裝備妥善的作業維持費也僅29%。

她說，中國的威脅嚴重影響東亞區域穩定，媒體報導指出，日本防衛省為了制衡中國，2023年度國防預算金額高達5兆5947億日圓，約新台幣1兆2504億元。

劉世芳表示，考量台灣局勢，理想的國防預算規模至少應達4800億元。台灣國防預算的挹注，除增加防衛力量，也是對日、美等友邦釋出信號。

111年度國防預算，行政院編列3726億元，較110年度增加108億元、約增3%，若再加上新式戰機（66架F-16V）採購特別預算401億元，共計4127億元。（編輯：謝佳珍）1110824