賴清德：面對中國打壓 台灣與民主陣營守衛普世價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統賴清德今天說，面對中國各種打壓、各種不合理的對待，台灣站在民主的陣營，包括以美國為首的西方世界，還有與台灣關係最密切的日本等國家，大家應共同守衛民主普世價值，維護印太和平穩定，謀取世界最大利益。

總統府發布新聞稿指出，賴副總統上午接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授訪問團，針對兩岸及印太和平穩定等議題交換意見。

賴副總統致詞時表示，非常高興能夠在總統府歡迎訪賓，一方面是與老朋友見面，另一方面是松田康博在兩岸關係的研究非常權威。研究兩岸關係的專家學者，常常把重點放在中國，但松田康博是少數將重點放在台灣，相當不同。

談及中國軍演問題，賴副總統表示，總統蔡英文在2016年第一任就職演說時就公開表示，台灣對中國的善意不變，承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路等4個原則。蔡總統在第二任就職時再次遞出橄欖枝，提出「和平、對等、民主、對話」。也就是說，台灣面對中國各種打壓、各種不合理的對待，但是，抱持著穩定兩岸和平發展的目標，協商、溝通、對話的大門一直都是開的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴副總統指出，面對中國的武力進逼，台灣一方面強化自我防衛力量，更重要的是，台灣站在民主的陣營，包括以美國為首的西方世界，還有與台灣關係最密切的日本等國家，大家共同守衛民主普世價值，維護印太和平穩定，謀取世界最大利益，「這是目前蔡總統的作法」。

賴副總統說，他也期待在兩岸關係緊張之際，能夠經由松田康博的訪問、發表研究，促進台日關係更加緊密發展，並能幫助穩定印太和平安全。（編輯：蘇志宗）1110825