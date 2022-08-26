桃園智慧醫療城市論壇 3市長參選人同台相敬如賓

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（中央社記者葉臻桃園26日電）2022桃園智慧醫療城市論壇今天舉辦，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、民眾黨桃園市長參選人賴香伶及國民黨桃園市長參選人張善政皆出席，4人同台引發外界關注。

鄭運鵬、賴香伶及張善政，在論壇中分別上台分享對醫療城市的未來政策擘劃，並同台進行討論，互動相敬如賓；鄭文燦在論壇中途離場、婉拒媒體訪問，鄭運鵬離場時也婉拒受訪。

鄭運鵬在論壇中提出推動市立智慧型醫院的想法，包括老人復健長照醫院、兒童醫院，以及網路基礎建設、完善5G佈建，和協助介接資源，擴大救護車、急診室互動醫療，解決院內外的資訊傳遞落差、落實精準醫療等願景。

賴香伶則在醫療產業智慧化、醫療資源分享上提出見解，包括手術室建設、電子病歷、遠距醫療、影像傳輸、AI系統等5大面向，以及資訊網路的建置，和在醫療資源匱乏的鄉鎮設置醫院，平均分配在市內各區，平衡桃園醫療資源。

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賴香伶也在媒體聯訪時表示，一同出席論壇，相信可以激發出對城市進化論最好的方程式和見解；也想了解鄭文燦有沒有留下需要她「接棒」的政績，也期待同台的互動及內容，充分讓市民進入選戰模式，讓大家對政見、個人特質、承擔責任的勇氣進行評分。

張善政在論壇中點出癌症早期篩檢的重要，並提出建立桃園居民健康大數據的構想，藉此找出高風險的職業、地區、族群，步入精準醫療時代，以及補助高風險職業族群，例如交通警員、污染產業工人等方法。（編輯：李錫璋）1110826