美退役上將訪國防院 關注不對稱作戰等議題

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（中央社記者游凱翔台北26日電）國防安全研究院今天表示，美國胡佛研究所特聘訪問學人、海軍退役上將埃利斯近日訪問國防院，並與前參謀總長李喜明等人研討，雙方關注台灣不對稱作戰能力、美國對台政策、台灣國防預算等議題。

國防部智庫、國防安全研究院在官方臉書粉絲團上表示，國際知名智庫胡佛研究所特聘訪問學人、海軍退役上將埃利斯（James O. Ellis Jr.）率團來訪，埃利斯在第3次台海危機時，擔任航母戰鬥群指揮官，曾參與當時緊急應處。

國防院指出，訪團也與國防院執行長林成蔚、戰略諮詢委員暨前參謀總長李喜明、資深研究員劉得金等人研討；訪團成員包含前美國國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）、前美國駐莫斯科大使麥克弗爾（Michael McFaul）、知名學者戴雅門（Larry Diamond）、夏偉（Orville Schell）、祁凱立（Kharis Templeman）等人。

針對雙方交流的內容，國防院提到，雙方關注俄烏戰爭帶來的影響、台灣不對稱作戰能力、台灣武器獲得與發展，以及美國對台政策、維持台海現狀（status quo）、台灣國防預算、兵役時間等問題。

國防院學者也在會中提到，烏克蘭情勢與台灣在本質與環境等條件上並不相同，不能等同視之。另外，所謂的「台海現狀」一詞最開始是由美國政府提出，實際上是一個動態過程；武器獲得方面，台灣需要美方積極協助，取得不對稱作戰及其他戰力整備所需的武器，以部署於重要軍事基地。

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例如微型武器、無人機，或考慮朝低成本火箭等項目強化自我防衛戰力，並相應提高國防預算占國內生產毛額（GDP）之比重，運用於最有效率資源配置上。

國防院強調，台灣面臨混合式威脅，應加強嚇阻及阻斷手段，擴及至海上防衛，甚至是山區防衛。此外，台灣有少子化及兵役任期問題，可參考以色列的「供應盟軍戰爭儲備計畫」模式，與美國政府合作，表達自我防衛決心。（編輯：翟思嘉）1110826