松田康博：中國軍演使各國重新認識台灣重要性

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部長吳釗燮今天接見日本東京大學教授松田康博，松田在會中指出，烏俄戰爭及中國軍演使各國重新認識台灣重要性，也盼台灣開放國境，便利世界友台人士訪台，相信將更有助於國際社會形成友台氛圍。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮下午接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授、國防安全研究院駐研學者加藤洋一，及東京大學特任研究員黃偉修，雙方就烏俄戰爭、台灣外交處境、台日關係現況等議題深入交換意見。

吳釗燮指出，松田及研究小組成員長期關注台灣政治及兩岸關係議題，並透過研究成果向日本各界提供台灣政經情勢、兩岸關係及區域安全等相關資訊與分析，是日本傳遞台日及兩岸關係的重要平台。

吳釗燮說明，在台灣面臨來自中國無理打壓與恫嚇之下，各國友人無畏威脅陸續造訪台灣，令人深感鼓舞。烏俄戰爭中，烏克蘭向世界各國展現保家衛國的決心，給予台灣重要啟發，台灣將持續堅守民主自由體制，並致力維護區域和平穩定。

吳釗燮強調，為因應中國在台灣周邊頻繁進行軍事演習等挑釁行動，台灣有必要與其他理念相近的友好國家建立積極有效的溝通管道，因此期待包括學術界在內的日本各界人士能夠集思廣益，共謀對策，以因應區域情勢變化。

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松田也表示，烏俄戰爭及中國對台軍演使各國重新認識台灣重要性，盼台灣進一步開放國境，緩解境管措施，便利世界各國友台人士訪台，藉以深入了解台灣，相信將更有助於國際社會形成友台氛圍。

外交部說明，東京大學「兩岸關係研究小組」是日本學術界唯一針對台灣進行研究的跨校際、跨領域學術研究單位，成員均為日本國內對台灣政治、兩岸關係、東亞國際政治具有權威及代表性的重要學者，此次訪台將有助日本更深入瞭解威權主義對區域安全的威脅，以及台灣堅守自由民主價值的努力。（編輯：蘇龍麒）1110826