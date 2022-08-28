藍縣市長參選人揮棒造勢 朱立倫盼爭取更多認同

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（中央社記者劉冠廷、王承中桃園28日電）國民黨今天召開全代會，黨主席朱立倫帶領22縣市長參選人一同造勢。朱立倫說，要結合社會各界力量，不只是正藍，更要爭取更多中間選民、年輕選民認同。

國民黨今天在桃園召開第21屆第2次全國代表大會，包括馬英九、吳敦義、江啟臣等歷任黨主席，以及黨籍立委、縣市長參選人與會。

開幕式以「棒球」為主題，國民黨所有縣市長參選人依序出列，從朱立倫手中接下球棒，在擺出強棒出擊的「全壘打預告」姿勢後揮棒，象徵擊出全壘打的信心。

國民黨桃園市長參選人張善政、台北市長參選人蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人陸續登場，現場歡呼聲不斷。朱立倫隨後帶領所有縣市長參選人，手握球棒，比出勝利姿勢，為全代會掀起一波高潮。

朱立倫致詞時表示，今年是團結勝利之年，國民黨面對過去、面對現在、期待未來，永遠跟所有台灣民意站在一起，一定會結合社會各界力量，讓更多中間選民、年輕選民支持國民黨。正藍要越來越大，力量要越來越強，國民黨的中心主軸就是顧民生、顧台灣，永遠愛這塊土地。

朱立倫說，沒有年輕世代，就沒有未來，要讓年輕人在國民黨更有機會，這次國民黨大膽的讓青年加權達到100%，這屆提名的議員與地方參選人就有153名年輕人；國民黨不但支持18歲公民權，也要讓更多年輕人透過革實院各種營隊，多元培訓，成為國民黨最重要的幹部。

朱立倫表示，面對年底選舉，國民黨要結合社會各界力量，不只正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同國民黨。國民黨的優勢是過去這14位現任縣市長，每一位的表現都秉持一個原則，為人民拚好日子，讓大家能過好日子。

朱立倫強調，這次國民黨提出的候選人，每一位都符合中道、理性、穩健、務實的標準，每一位都是實實在在做事情，做實事、做好事、做對的事情。這次提名10位女性縣市長參選人，十全十美是這次的特色，未來要發揮最強戰力。（編輯：謝佳珍）1110828