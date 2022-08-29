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中選會公告九合一選舉投開票所地點 查詢系統上線

2022/8/29 09:28（8/29 09:41 更新）
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18歲公民權修憲複決併同九合一選舉將在11月26日投票，中選會29日啟用「111年投票專區」，供民眾線上查詢投開票所地點。（中央社檔案照片）
18歲公民權修憲複決併同九合一選舉將在11月26日投票，中選會29日啟用「111年投票專區」，供民眾線上查詢投開票所地點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北29日電）18歲公民權修憲複決併同九合一選舉將在11月26日投票。中選會今天公告投開票所設置地點，同時啟用「111年投票專區」，民眾可透過戶籍地址查詢投開票所地點，並結合線上地圖搜尋功能。

111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決，將在11月26日合併舉行投票，預估選舉人數將近1930萬人，其中首投族約76萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所。

中選會透過新聞稿表示，直轄市、縣市選舉委員會今天公告投開票所設置地點，中選會「111年投票專區」網站即時查詢投開票所地點服務同步啟用。

中選會說，民眾以電腦或行動裝置到中選會「111年投票專區」網站，使用「我要去哪投票」平台，可透過戶籍地址查詢投開票所地點，並結合Google Maps地圖搜尋功能，標示投開票所地點所在地，就能一目瞭然如何前往投開票所。

中選會表示，相關投票資訊都可以在中選會「111年投票專區」網站查詢。（編輯：張均懋）1110829

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