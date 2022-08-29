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鄭運鵬登記參選展團結 鄭文燦：不怕選情三打一

2022/8/29 11:05
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（中央社記者葉臻桃園29日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天登記參選時表示，民進黨的團結不容懷疑，「國民黨在桃園並沒有他們想像中的受支持」；桃園市長鄭文燦說，不怕選情三打一，鄭運鵬選情穩定上升無落後。

九合一選舉今天起至9月2日受理候選人登記。鄭運鵬今天上午9時在桃園市長鄭文燦陪同下，與民進黨籍的桃園市議員參選人一同到桃園市選舉委員會登記參選，展現團結氣氛。

鄭運鵬因為行程滿檔，今天嗓音明顯沙啞，他接受媒體聯訪時表示，民進黨在桃園的大團結不需要營造，雖然競爭對手無所不用其極破壞民進黨在桃園繼續執政，過程也有曲折，「但我們的團結不容懷疑」，桃園的這一仗，對於民進黨不管是2022、2024來說，比其他縣市來的關鍵、重要，也是對鄭文燦、總統蔡英文的肯定。

媒體詢問，由於對比今天民進黨由鄭運鵬帶領參選，國民黨是由前台北市議員羅智強帶領KMT桃園青年問政聯盟來參選。鄭運鵬表示，國民黨的參選、登記有不同的考量，「可看出國民黨在桃園並沒有他們想像中的受到支持」。

媒體詢問，民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，是否會再與他溝通。

鄭文燦表示，民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要，團結是為了台灣，也是為了民主，更是為了桃園，「有時候我們在舞台上，有時候會在舞台下」，這是從政的基本道理，「個人不重要，團隊最重要」。

鄭文燦表示，民進黨用嚴謹、客觀的民調基礎推舉了鄭運鵬，這個決定非常正確，全黨都會團結。桃園是重中之重，「現在三打一，我也不害怕」。

媒體詢問，昨天國民黨舉辦全代會，似乎覺得桃園選情穩定？以及外傳鄭寶清會用網軍衝聲量，甚至跟民眾黨合作？

鄭文燦表示，選舉奧步看多了，但桃園隊正大光明，選自會有判斷，台灣是民主社會，不會被網路上的暗流淹沒；鄭運鵬的選情比大家想的還要穩定，而且是穩定上升，目前三打一，「我們完全沒有落後」，步步為營，也不需要放話給自己壯膽，對桃園有信心，一定會贏得最大的支持。（編輯：張銘坤）1110829

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