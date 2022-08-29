讓世界聽見台灣 僑委會啟動全球華文媒體交流活動

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）僑委會今天舉辦「全球華文媒體交流系列活動」啟動儀式記者會，委員長童振源強調，台灣的民主自由使媒體能蓬勃發展，這也是台灣與中國最強烈的對比，盼藉成立此一平台，讓世界更多聽見台灣的聲音。

「全球華文媒體交流系列活動」由中央通訊社承辦，聚焦全球化、數位化等當代媒體發展核心議題，將於10月11、12日在台北大直典華舉辦「全球華文媒體高峰會」，以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題，安排跨域發展、創新科技、營運交流、國際合作等4場不同議題的領袖論壇活動，並以「全球華文媒體新時代發展」為題，舉行大師對談活動。

僑委會表示，這項活動主要目的是邀請國內外華文媒體對談、激盪新思維，另透過海內外華文媒體相關產業與台灣優質產業互動，為華文媒體提出具體的政策與建言。

童振源指出，台灣擁有民主自由、科技發達、華文媒體蓬勃等3大優勢，僑委會盼藉由搭建這個平台，擴大台灣與全球華文媒體的夥伴關係，鼓勵報導海外僑胞感人故事，並協助台灣產業鏈結海外媒體、布局海外。

影片來源：僑務電子報

中央社董事長劉克襄致詞時說，中央社長期與全球華文媒體有夥伴關係，很高興看到僑委會與中央社合作，走出不同以往的康莊大道；中央社一直努力讓台灣的發言權更多被國際認識，從中央社很多海外特派員身上，都可看到來自民主台灣的那份自信與榮耀。

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀指出，台灣因為民主自由、訊息多元，經過多年淬煉，對如何從雜訊中萃取最有內涵的內容、深有心得，值得跟全球華文媒體切磋分享；她常形容台灣是「鑽石」，台灣經歷各種高壓創造的寶貴多樣性，希望能更多向國際傳遞出去。

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今天啟動儀式有30多名媒體高層、學界代表出席，包括中央廣播電台董事長賴秀如、世新大學校長陳清河、中央社總編輯陳正杰、工商時報社長陳國瑋、日本產經新聞台北支局長矢板明夫等。

僑委會指出，系列活動將邀請30多名來自海外華文媒體邀訪團返台拜會參訪，「僑見世界臺灣影片徵集競賽」及「海外華文媒體報導大獎」兩項競賽活動，將在高峰會舉辦頒獎典禮，作品入圍者屆時皆受邀返台共襄盛舉。（編輯：林克倫）1110829

僑委會29日舉辦「全球華文媒體交流系列活動」啟動儀式記者會，僑委會委員長童振源（圖）致詞表示，台灣擁有民主自由、科技發達、華文媒體蓬勃等3大優勢，僑委會盼藉由搭建這個平台，擴大台灣與全球華文媒體的夥伴關係。中央社記者謝佳璋攝 111年8月29日

僑委會29日舉辦「全球華文媒體交流系列活動」啟動儀式記者會，中央社董事長劉克襄（圖）出席致詞表示，中央社長期與全球華文媒體有夥伴關係，很高興看到僑委會與中央社合作，走出不同以往的康莊大道。中央社記者謝佳璋攝 111年8月29日

僑委會29日舉辦「全球華文媒體交流系列活動」啟動儀式記者會，白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀（圖）致詞表示，她常形容台灣是「鑽石」，台灣經歷各種高壓創造的寶貴多樣性，希望能更多地向國際傳遞出去。中央社記者謝佳璋攝 111年8月29日