林佳龍登記參選 籲侯友宜勾選辯論非政見發表會

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（中央社記者高華謙新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天登記參選，競選團隊與黨籍立委、議員參選人到場聲援，聲勢浩大。林佳龍呼籲市長侯友宜在登記申請表欄位勾選「辯論」，而非「政見發表會」。

新北市第4屆市長、市議員、里長及烏來區第3屆區長及區民代表選舉，8月29日至9月2日辦理候選人申請登記。

林佳龍上午抵達新北市選舉委員會後，與競選總部主委林錫耀、總幹事吳秉叡，立法委員蘇巧慧、羅致政、賴品妤、林楚茵等，及議員參選人卓冠廷、彭佳芸等約50人齊喊「新北大翻新，議員全壘打，林佳龍凍蒜」口號，展現團結氣勢。

林佳龍隨後上樓辦理登記，他在等待書面審理資料時，媒體詢問心情如何？他說很興奮，又進入一個新階段。

林佳龍下樓致詞時表示，回顧接受民進黨主席蔡英文徵召參選新北市長已6週，可感受到他與37名議員參選人「1+37」勝選團隊團結一心的氣勢，也感受到新北市民希望求新求變的期待，這場戰役不只是他與民進黨的選戰，而是一場新北市民要一起改變、讓新北大翻新的民主選戰。

他說，新北市已17年沒政黨輪替，有升格但沒升級，預算提高但進步不夠快，新北與其他5都相比安居樂業，已經落後。

林佳龍表示，侯友宜接受媒體訪問時說，上次有與時任新北市長參選人蘇貞昌辯論，「光天化日之下他可以講這樣的話，現在他就可以來做到」，在市長登記申請表上勾選辯論欄位，而不是政見發表會。他說，要有接受辯論的勇氣，讓人民檢驗每個參選人，這才是真正民主之道、人民之福。

另外，侯友宜稍早在光復國小校門口關心開學防疫落實情形後接受媒體聯訪，對於副總統賴清德9月中旬啟動輔選，是否覺得府、院與黨都來幫林佳龍助選？侯友宜說，期待的是良性競爭，只要大家有心為這塊土地奉獻，每個人扮演好自己角色，好好做事才是最重要。

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記者追問，會覺得副總統賴清德投入選戰是良性競爭嗎？侯友宜說，還是扮演好自己最重要角色，至於別人在選舉過程如何扮演他的角色，「我相信民眾都很清楚，眼睛也是雪亮的」。

對此，林佳龍接受媒體聯訪時表示，副總統賴清德是新北萬里人，有在地地緣關係，投入選戰是很大助力；這次大團結的民進黨面對較不團結的國民黨，他認為團結一方較有勝算。（編輯：李錫璋）1110830