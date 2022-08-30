女控25年前遭狼師性侵 綠委質疑中市府消極不作為

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（中央社記者王揚宇台北30日電）台中某女子指控20多年前遭導師性侵，有如房思琪案翻版。民進黨立委張廖萬堅等人今天與人本教育基金會質疑台中市政府消極不作為，並呼籲教育部應追究相關行政責任，並建立全國通案處理機制。

受邀出席記者會的教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝說，最近會全面清查或併案處理，盡快作成函文解釋，將來修法時也會強化相關規範，讓相關單位不要有規避責任的情況。

台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，人本教育基金會29日號召民眾到市府抗議市府打假球，要求立即停聘及擴大併案調查，今天也與民進黨立委張廖萬堅、何欣純、林靜儀、范雲召開記者會，要求建立全國通案處理機制。

張廖萬堅說，受害人今年4月已向台中市政府提出申訴，但市府卻規避教師法第22條應啟動教評會，對涉案老師暫時停聘等候調查的相關規定，也放任該行為人透過學校公家電話持續騷擾本案證人及其家人。

張廖萬堅指出，教育局遲至17日人本召開記者會後，25日才設立檢舉專線，更到29日才備妥問券進行普查。難道沒有媒體曝光、沒有其他受害人出來指控，就打算把事情輕輕放下嗎，台中市政府包庇加害人、忽視受害者的求助，難辭其咎。

何欣純說，校園應該是保護孩子的地方，但台中市教育局怠惰、不作為，引發民眾憤怒，呼籲台中市教育局在行政上應有積極作為。

范雲說，對於學生性侵案，教育主管機關應主動擴大調查，台中市教育局應該負起主管機關應有的責任；此外，20年的刑法追訴期對這些學生來說根本不夠，應該要自成年起算，而利用權勢性侵害者，應該要加重其刑。

與會的吳林輝說，如果行為人的身分是校長，教育局是主管單位，如果身分是老師，權責單位在學校；案件如果分別進行調查，對事件釐清會產生一致性問題，因此應盡快併案調查。

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教育部國民及學前教育署學務校安組長黃瀞儀表示，已要求市府提供受害者相關心理輔導、支持及法律協助，也要求市府要擴大清查並成立單一專線，以及務必要用併案調查方式處理，不要把權責丟給學校。

台中市長盧秀燕今天視察國小開學，對於外界關心這起案件，她表示，政府有決心，要讓公平正義可以伸張，同時也一定會公平調查，市府會積極追查，請大家放心。（編輯：郭無患）1110830