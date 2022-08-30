台中房思琪案 盧秀燕：一定公平調查

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市長盧秀燕今天視察國小開學，對於外界關心的台中房思琪案，她表示，政府有決心，要讓公平正義可以伸張，同時也一定會公平調查，市府會積極追查，請大家放心。

今天是國小開學日，盧秀燕上午視察烏日國小開學日、「清涼安心學習計畫」完成班班有冷氣裝設作業，過程中接受媒體聯訪時，做以上表示。

台中市發生狼師案，A女由人本基金會陪同出面控訴25年前就讀國中資優班時，遭時任導師的黃姓校長性侵，全案正由台中市教育局進行性平調查，接著又有2名被害人向人本基金會檢舉，教育局日前向台中地檢署提出告發。而人本基金會昨天到台中市政府抗議，市府未立即停聘加害人，也違反當事人意願向檢方提告，並要求市府立即停聘黃姓教師及併案調查。

盧秀燕被問到市府對狼師案處理態度時表示，任何一個職場在處理類似案件時，會有一定的流程，但是請放心，現在的職場和政府都有決心，要讓公平正義可以伸張，同時也一定會公平調查。

盧秀燕強調，尤其她同樣身為女性，要對出面指控的當事人表示敬意，非常有勇氣，能夠挺身而出，所以市府一定會繼續追查，只是按照政府的規定，必須按照法律走一遍流程，但市府會積極追查，請大家放心。

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代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌已於29日完成參選登記，尋求連任的盧秀燕規劃9月2日登記，至於何時請假投入選戰，盧秀燕回應，上班時間以市政為主，不談選務，也不談黨務，請大家諒解。

對於「班班有冷氣」計畫，蔡其昌也有協助向中央爭取經費，盧秀燕說，地方加上中央的力量，才可以完成，謝謝行政院有這樣的補助計畫，也謝謝立法委員們通過這項預算，讓地方可以使用，今年是第1年使用，市府將再觀察，是否有需要再優化及改進的地方。（編輯：謝雅竹）1110830