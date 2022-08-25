資優班導師性侵案被害者再發聲 學妹控狼師不當接觸

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）一名女子（A女）控訴25年前就讀國二資優班遭導師性侵，日前有「學姊」發聲指控，另名受害者「學妹」也浮現，人本教育基金會中部辦公室今天統計，累計已有3名受害者。

A女日前在人本基金會陪同下召開記者會，她控訴在25年前就讀國中資優班二年級，黃姓男導師是數學名師以個別輔導名義，利用假日單獨補救教學理由，迫使她發生性關係，威脅不得分手或公開此事，否則進行報復。

記者會後，人本基金會接獲與A女時空先後跨越10年的學姊和學妹，也對黃師提出性平申訴。A女學姊指出，當看到新聞稿中敘述黃師手段，看得非常驚悚，因為跟對她的手段八九分像，只是她的受害歷時沒有這麼久、性侵程度也不一樣。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑接受中央社記者訪問表示，A女學妹控訴，她也是狼師受害者之一，目前協助整理資料，將提交性平委員會處理；初步掌握，學妹也有受到身體不當接觸，學妹並非資優班學生，曾經接受過黃師指導數學。

曾芳苑表示，目前掌握學生受害的場域並非只在學校，補習班內恐怕也有許多受害者，加上黃師先後任教多所學校，希望台中市教育局擴大積極處理。

日前陪同人本基金會、A女召開記者會的民進黨台中市議員張家銨也特別錄製一段影片，鼓勵受害者出面檢舉，她強調，「受害者絕不只一人，我們會陪在你身邊」。

台中市教育局為協助可能潛在疑似遭性侵的受害者，擴大受理檢舉，24日針對此案提供上班時間的「狼師檢舉專線」04-25260040；截至今天下班並未接獲投訴電話。

教育局指出，已暫緩黃男退休申請，8月1日黃男身分已由校長轉為教師，留職停薪、接受調查。（編輯：陳仁華）1110825