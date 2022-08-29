台中房思琪案人本批打假球 市府：追查到底

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，人本教育基金會今天號召民眾到市府抗議市府打假球，要求立即停聘及擴大併案調查。市府說，一直持續調查中沒有停過。

人本教育基金會上午與多個公民團體齊聚台中市政府廣場，號召民眾一起站出來，在場高喊「媽媽市長無能、台中市政府無能、擴大調查範圍、才能終結傷害」等口號，並提出立即停聘前黃姓校長、立即擴大調查、立即併案調查等訴求。抗爭民眾一度要進入市府見市長盧秀燕提出訴求，最後被阻於門外。

人本基金會接獲投訴，黃姓校長在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復。

人本基金會全國校安中心主任張萍表示，女學生投訴後，市府沒有主動擴大調查，反而處處包庇及放水加害人，從未看到市府可以擺爛到這種程度，A女提出的證人及家屬不斷受到黃師的騷擾，黃師只是留職停薪，還是可以參加學校活動，A女4月就提出申訴，直到上週才說要擴大調查。

被害人A女也透過錄音表示，教育局說會盡心盡力依法進行調查，如今回想起來是一場天大的騙局，從4月她提出檢舉後，竟然未依教師法將涉案校長停職，反而讓黃師到校上班，並使用學校電話騷擾證人與她的家屬，而教育局始終未能對此進行說明，僅一再以讓校長留職停薪靜待調查，來混淆大眾視聽。

A女表示，在4月申請調查時，已要求教育局擴大調查，但直到新聞曝光後，教育局才於27日發布新聞稿提出即將進行普調，過程諸多措施都在保護加害人，傷害受害人，她沉痛請求市府捍衛受害學生的權益，徹底對每一所黃校長任教學校的每名學生進行問卷普查，與民眾站在公平正義的一方，不讓真相沉默。

到場的教育局副局長王淑懿回應訴求指出，不但絕無放水，而且透過性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線「4箭齊發」追究到底。

王淑懿表示，教育局26日啟動全面普查，責成相關學校近日內以問卷方式調查黃男教過的學生、校友、在校生，是否有受到性騷擾或性侵害的情形，不漏失任一可能性，以捍衛受害者的權益。（編輯：黃世雅）1110829