代陳其邁登記參選 楊明州：希望市民再給他機會

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前高雄市代理市長楊明州（左2）31日上午代表高雄市長陳其邁到高雄市選委會登記參選下屆市長，楊明州說，陳其邁最大心願就是把高雄顧好，高雄產業已開始翻轉，希望市民再給陳其邁一次機會。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）前高雄市代理市長楊明州今天上午代表高雄市長陳其邁到選委會登記參選下屆市長，楊明州說，陳其邁最大心願是把高雄顧好，希望市民再給他機會。

尋求連任的陳其邁委託楊明州前往高雄市選委會登記參選下屆市長，陳其邁昨天接受媒體聯訪時說，以市政優先，不希望選舉的事耽誤大家太多時間。

楊明州上午現身高雄市選委會代表陳其邁登記參選，接受媒體聯訪時表示，他退休7、8個月，前幾天跟陳其邁碰面問候時，陳其邁請他幫忙這件事，他認為自己是高雄永遠的志工，與市府感情深厚，就義不容辭地答應。

楊明州說，和陳其邁有10多年交情，過去在共事時，有時半夜會接到陳其邁的電話，即使退休，陳其邁也仍常打給他，「我想市長是不是忘記我退休了？」

楊明州說，陳其邁曾說一生最大心願就是把高雄顧好，這句話讓他很感動，有次陳其邁看到有市府人員寫下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫疲倦的心聲，陳其邁就半夜打電話問他要怎麼辦？顯見陳其邁能聽進市府員工心聲。

楊明州表示，在選戰中，他不會擔任什麼角色，因為他不是一個政治人物，但他永遠都是高雄的志工，陳其邁有需要他協助的地方，都會盡力協助。陳其邁最大心願就是把高雄顧好，高雄產業已開始翻轉，希望市民再給陳其邁一次機會。

國民黨高雄市長參選人柯志恩則預計明天前往高雄市選委會登記參選，但今天有媒體報導前衛生署長楊志良不排除以無黨籍參戰，不過楊志良今天接受中央社記者訪問否認表示，雖然他戶籍在高雄，但他身體無法承受選戰，不會參選。

楊志良說，有一群朋友希望他參選，黨內也有人在提名柯志恩前曾跟他談過，但因身體考量，之前就婉拒了，不過若要請他幫柯志恩站台，他義不容辭。（編輯：謝雅竹）1110831