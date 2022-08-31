黃珊珊以無黨籍登記參選北市長 邀每週政策辯論

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前中）31日上午到台北市選舉委員會登記參選，完成登記手續後，展示繳交的選舉保證金收據。中央社記者王飛華攝 111年8月31日

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市前副市長黃珊珊今天在民眾黨主席、台北市長柯文哲等人陪同，以無黨籍登記參選市長。黃珊珊說，開始比賽，邀其他參選人每週一場政策辯論，明天召開首場政策說明會。

黃珊珊上午在柯文哲與台灣民眾黨台北市議員參選人陪同，一起赴台北市選舉委員會登記參選。

以無黨籍登記參選的黃珊珊會前受訪表示，今天是她登記參選台北市長的日子，謝謝市民朋友給她鼓勵，要終結藍綠惡鬥，最好方法就是讓她當選，因台北市民已厭倦不斷抹黑、噴口水等選舉方式。

黃珊珊說，今天登記後才開始正式比賽，希望各參選人拿出政見政策討論，不要再操作噴口水、藍綠惡鬥或棄保，並邀請各參選人政策辯論，每週都有一場針對政策公開辯論，讓市民決定誰是最適合擔任市長的人選。

黃珊珊接受聯訪表示，台北市民非常高水準且理性，但因參選人近期過多口水與抹黑，讓市民搞不清楚許多市政議題，且很多市民反映，希望能提出政策，她從今天起每週都會提出對台北市未來擘劃。

黃珊珊指出，希望其他陣營拿出具體意見，不是每天以撒幣或抹黑方法回應相關政見，這樣無法釐清市政議題，辯論是最好方法，且可撒幣但應提出相關精算方式，否則只會讓人覺得是選舉紅利。

至於棄保議題，黃珊珊說，操作棄保或藍綠對立是污辱台北市民智慧，明天會開第一場政策說明會，希望其他參選人先拿出對台北未來願景比較重要。

陪同出席的柯文哲在接受聯訪時指出，這幾年發現台北市民水準確實較高，至少在台北市沒買票等狀況，相對市民也較容易跳脫藍綠意識形態，且參選人與其比誰的資源多，不如直接辯論，這樣可證明當台北市長的能力。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天提及無龐大資源只有雙腳。黃珊珊今天對此回應，其他參選人有政黨奧援，她才是靠雙腳的人，且已辭北市副市長就是沒行政資源，請不要再抹黑。

至於民主進步黨台北市長參選人陳時中昨天提出社會福利政策。黃珊珊表示，不應只是一次性服務，生養孩子最重要是教育跟托育環境，一直撒錢卻沒營造妥善托育環境，民眾還是不敢生小孩，對父母而言，錢不是問題，重點是品質，不應只是一次性撒幣，要注重教育品質。（編輯：李錫璋）1110831