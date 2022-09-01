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鄭寶清登記選桃園市長 民進黨：10日內開除黨籍

2022/9/1 13:06（9/1 14:16 更新）
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前立法委員鄭寶清（左）1日登記參選桃園市長。中央社記者葉臻攝 111年9月1日
前立法委員鄭寶清（左）1日登記參選桃園市長。中央社記者葉臻攝 111年9月1日
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（中央社記者葉素萍台北1日電）前立法委員鄭寶清今天登記參選桃園市長，民進黨發言人謝子涵回應指出，依照民進黨「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」如有黨員違紀參選，將由中央評議委員會於10日內從嚴議處，應予除名處分。

謝子涵表示，民進黨的提名制度行之有年，由全代會透過民主程序通過提名制度，並由主席蔡英文召集黨內最有公信力、最有選舉經驗的成員組成選對會來討論人選。

謝子涵指出，當初在前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長時，選對會當時就有用黨內民調作為主要參考，最後一致同意徵召立委鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長。謝子涵表示，民進黨上週進行桃園市對比式民調，鄭運鵬更遠遠領先鄭寶清高達10%，顯示鄭運鵬是民進黨內桃園市長最強參選人。

謝子涵表示，依據民進黨公職候選人提名條例第12條，違紀參選者或不參選者，第3條第1、2、3類，逕由中央評議委員會，同條第4、5類逕由縣市黨部評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。根據紀律評議裁決條例第12條，黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。（編輯：翟思嘉）1110901

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