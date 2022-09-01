侯友宜登記勾辯論稱與4年前同模式 林佳龍質疑

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天登記參選拚連任，在「公辦政見發表會意願調查表」勾「辯論」表示，4年前也與當時的新北市長候選人蘇貞昌公開辯論，但競選對手林佳龍質疑這說法。

侯友宜接受媒體聯訪表示，4年前與蘇貞昌公開辯論，今年不例外，勾辯論是採取與蘇貞昌當年一樣模式，讓新北市民更清楚政策與未來願景。

不過，民主進步黨新北市長參選人林佳龍昨天接受媒體聯訪表示，辯論要有問答，候選人要回應提問者問題，會有交互質問，侯友宜指與蘇貞昌有辯論是騙人，4年前是政見發表會。

林佳龍上午接受媒體聯訪時說，希望侯友宜不是只有「改變的勇氣」，要有「敢辯的勇氣」，請侯友宜不要看錯格，要勾「辯論」才像漢子，否則涉及說謊。

他說，4年前雙方是政見發表會，希望侯友宜不要魚目混珠。行家一出口就知有沒有，「你一直不出口，人家會懷疑你沒有」，希望侯友宜展現牛肉在哪？進行公開辯論君子之爭，讓市民與國民有知的權利，這是參選人義務，不要迴避。

媒體追問何時請假投入選戰？侯友宜表示，新北市議會會期要10月20日才結束，會好好讓議會監督市政發展，規劃10月20日後才會回到選舉。

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至於中國國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑涉抄襲，北北基桃陣線是否繼續互挺？侯友宜說，張善政已說明來龍去脈，最重要回歸市政節奏。各縣市有共同價值、理念，可找出共同點，政見與政策會一起並肩作戰，好好做事。

另外，侯友宜登記參選時，宣示力挺18歲公民權表示，年底公民複決門檻很高，18歲公民權是世界潮流趨勢，展現民主最可貴價值；年輕朋友關心國家社會進步發展，實際落實想法，這是很重要議題。（編輯：李明宗）1110901