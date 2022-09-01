更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

侯友宜登記勾辯論稱與4年前同模式 林佳龍質疑

2022/9/1 13:19（9/1 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜1日上午登記參選，並在「公辦政見發表會意願調查表」勾選「辯論式」欄位。中央社記者高華謙攝 111年9月1日
新北市長侯友宜1日上午登記參選，並在「公辦政見發表會意願調查表」勾選「辯論式」欄位。中央社記者高華謙攝 111年9月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天登記參選拚連任，在「公辦政見發表會意願調查表」勾「辯論」表示，4年前也與當時的新北市長候選人蘇貞昌公開辯論，但競選對手林佳龍質疑這說法。

侯友宜接受媒體聯訪表示，4年前與蘇貞昌公開辯論，今年不例外，勾辯論是採取與蘇貞昌當年一樣模式，讓新北市民更清楚政策與未來願景。

不過，民主進步黨新北市長參選人林佳龍昨天接受媒體聯訪表示，辯論要有問答，候選人要回應提問者問題，會有交互質問，侯友宜指與蘇貞昌有辯論是騙人，4年前是政見發表會。

林佳龍上午接受媒體聯訪時說，希望侯友宜不是只有「改變的勇氣」，要有「敢辯的勇氣」，請侯友宜不要看錯格，要勾「辯論」才像漢子，否則涉及說謊。

他說，4年前雙方是政見發表會，希望侯友宜不要魚目混珠。行家一出口就知有沒有，「你一直不出口，人家會懷疑你沒有」，希望侯友宜展現牛肉在哪？進行公開辯論君子之爭，讓市民與國民有知的權利，這是參選人義務，不要迴避。

媒體追問何時請假投入選戰？侯友宜表示，新北市議會會期要10月20日才結束，會好好讓議會監督市政發展，規劃10月20日後才會回到選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於中國國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑涉抄襲，北北基桃陣線是否繼續互挺？侯友宜說，張善政已說明來龍去脈，最重要回歸市政節奏。各縣市有共同價值、理念，可找出共同點，政見與政策會一起並肩作戰，好好做事。

另外，侯友宜登記參選時，宣示力挺18歲公民權表示，年底公民複決門檻很高，18歲公民權是世界潮流趨勢，展現民主最可貴價值；年輕朋友關心國家社會進步發展，實際落實想法，這是很重要議題。（編輯：李明宗）1110901

侯友宜
台灣隊授旗 力拚U18世界盃棒球賽連霸 安坑輕軌整體進度達9成 年底通車計畫不變
林佳龍
林佳龍挽袖包月餅 盼新北以米其林水準迎向國際 林佳龍提中運量捷運 連接新北多行政區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族