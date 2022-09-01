藍指財政敗壞債留子孫 綠籲好好審預算勿杯葛

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（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院會8月25日通過112年度中央政府總預算案。國民黨立法院黨團今天表示，民進黨政府把特別預算常態化，而當總統蔡英文任期結束，總債務會超過新台幣8兆元，財政快速敗壞，債留後代子孫。

民進黨立法院黨團成員、立委羅致政接受中央社記者訪問表示，這幾年台灣的經濟表現及政府的財政狀況都不斷改善，沒有所謂敗壞的情況，反而是在收拾馬英九時代的爛攤子；若按照國民黨團所言，預算有那麼多問題，那就好好審，不要杯葛或拒審預算。

行政院會8月25日通過112年度中央政府總預算案，送請立法院審議；歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。

對此，國民黨立法院黨團今天繼續召開記者會，指民進黨政府把特別預算常態化，是最會花錢的政府。

國民黨立委費鴻泰指出，民進黨政府只會告訴人民債務狀況很好，但在蔡總統任內的國債鐘，民國105年6月時平均每人負債23萬1000元，但到111年6月卻變成26萬6000元，這叫財政狀況好嗎，實際上蔡總統執政8年，卻花了9年的錢。

國民黨立法院黨團書記長李德維表示，根據歷任總統的國債統計，蔡總統上任6年多，國債增加1兆4000多億元，這和前總統馬英九8年任期差不多，而民進黨政府只講還債還多少，不講欠錢欠多少，應要好好控管債務，不能無限制撒錢。

曾銘宗指出，蔡政府從2017年到2022年，每年都編列特別預算，合計總數達2兆1870億元；截至今年7月底，1年以上債務餘額6兆3994億元，雖還有舉債額度2兆2000億元，但必須減除特別預算，若再減除明年度要借的錢和國防部研擬要提出潛艦特別預算3000億元，到時候執行完只剩4394億元。

曾銘宗說，未來如果發生重大災難，會沒錢救災，國防有緊急需要也沒辦法買軍備。

曾銘宗表示，蔡政府任期結束，總債務會超過8兆元，國民黨團要譴責蔡政府執政下財政快速敗壞、債留後代子孫，如果財政部對這些指責有不同意見，歡迎財政部長蘇建榮來公開辯論，不要迴避問題。

羅致政指出，立委在立法院做必要的質詢及審查預算，沒有所謂辯不辯論的問題，要清楚立委該做的角色；此外，並沒有國民黨團所言有財政敗壞情況，這完全不符合事實。

羅致政說，立法院開議後，國民黨團對預算有問題，就請他們好好審，不要找理由、藉口來杯葛或拒審預算，歡迎就事論事、嚴審預算。（編輯：蘇志宗）1110901