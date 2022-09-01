世盟視訊論壇 曾永權：拉美民主程度倒退需關注

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）世盟理事長曾永權今天表示，俄烏戰爭打破區域和平穩定，導致政治不穩定因素越發嚴重，經濟學人智庫今年初公布2021年民主指數顯示，拉丁美洲在民主程度中出現大倒退，自由民主需要大家共同守護並持續關注。

以「自由民主與法治」為主題，由「世界自由民主聯盟中華民國總會」與「世界自由民主聯盟總會」（簡稱世盟）聯合主辦的「2022世盟拉丁美洲區域視訊論壇」，今天晚間11時以視訊直播方式舉行，除世盟總會長饒穎奇以貴賓身分致詞外，特別邀請西班牙前國會議員暨世盟西班牙分會秘書長巴紐（Francisco Vañó Ferrer）做專題演講。

曾永權致詞時表示，這次視訊論壇主題是「自由民主與法治」，大家都知道自由與民主相依相連，法治更是民主社會基石，實行法治的民主，社會才能建立信任，以包容對話消弭社會分歧，減少衝突的發生。

曾永權說，拉丁美洲的移民、宗教信仰、民族風俗等因素有著各自特色，呈現豐富的多樣性；更因擁有石油、礦產及大量天然資源，過去在氣候變遷及糧食安全等全球危機中扮演重要角色。

曾永權表示，拉丁美洲在1980年代後期逐漸走向民主化，成為第三波民主化浪潮一部分，中華民國的友邦大多位在拉丁美洲地區，對自由民主的普世價值有高度的認同，多年來的默契促成許多領域上的合作。

曾永權指出，當前國際情勢面臨歷史的轉捩點，俄烏戰爭打破區域和平穩定，進而影響全世界的經濟，國際貨幣基金組織（IMF）預測今年拉美地區平均通貨膨脹率為12.1%，且預測巴西、智利、墨西哥、阿根廷及委內瑞拉等國通貨膨脹率都將超過10%，拉丁美洲近來處於停滯或低成長。

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曾永權說，隨著俄烏戰爭、通貨膨脹，大多數國家都經歷了嚴重的經濟衰退，糧食及能源供應不穩定、失業率不斷攀升，這些現象使政治不穩定因素越發嚴重，經濟學人智庫（EIU）今年初公布2021年民主指數（Democracy Index），拉丁美洲在民主程度中出現大倒退，自由民主需要大家共同守護並持續關注。

曾永權強調，中華民國堅定捍衛自由民主，呼籲各國應一致堅定自由民主的信念，使經濟持續成長，促進世界和平；近年由於新冠疫情持續肆虐，尤其新冠病毒變異株Omicron的亞型BA.4及BA.5持續在世界各國擴散，部分拉丁美洲國家出現疫情反彈，請大家務必做好防疫。（編輯：林克倫）1110901