賴副總統出席新光醫院週年慶 讚扛起防疫大任

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（中央社記者游凱翔台北2日電）新光醫院今天舉行30週年院慶，副總統賴清德說，新光在疫情間率全國之先搭設帳棚當急診室協助篩檢，也啟動大型疫苗接種服務，更和聯醫共同設立「車來速」，顯見新光做好感染管控，也扛起防疫的重責大任。

「新光醫院30週年慶院慶大會」上午舉行，賴副總統、立法院長游錫堃、衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝、工研院及資策會董事長李世光、新光醫療財團法人董事長吳東進及新光吳火獅紀念醫院院長侯勝茂等均出席。賴副總統也頒發「醫療外交貢獻獎」給侯勝茂。

副總統賴清德上午出席「新光醫院30週年慶院慶大會」，致詞時首先代表總統蔡英文恭賀新光醫院30週年生日快樂，同時也感謝創辦人吳火獅在1992年，懷抱著企業家回饋社會精神，及造福社會民眾的愛心創立新光醫院，更感謝30多年來在董事長吳東進、現任院長侯勝茂率領下，在第一線發揮精湛醫療技術，提供最全面醫療服務。

賴副總統表示，新光醫院這30年來持續不斷精進投資，現已成為全國矚目、社會肯定的智慧型醫院。在政府六大核心戰略產業精準醫療產業裡，新光醫院更是劍及履及地響應，除了是台灣民眾健康的守護神，也是台灣推動精準醫療的醫療重鎮。

賴副總統提到，新光醫院在疫情期間更率全國之先，搭設帳棚當作急診室，幫助民眾篩檢，也在國立科學教育館啟動「大型疫苗接種」服務；另外，和台北市立聯合醫院共同設立車來速，顯見新光醫院不僅將整個醫院的感染管控做到最好、滴水不漏外，也扛起防疫的重責大任，非常令人欽佩。

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賴副總統指出，面對全球可能爆發的下一波疫情，台灣勢必要做好準備，也期盼新光醫院繼續扛起防疫的責任。下一個階段的醫療必然是邁向精準醫療，相信新光醫院在吳東進及侯勝茂帶領，及醫院全體人員努力下，未來定能對台灣提供更大的幫助。

談到醫療外交，賴副總統表示，日前帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）來訪，宣示帛琉和台灣的友誼永遠不會改變，除了兩國共享民主、自由、人權的普世價值外，特別提到帛琉與台灣的交流合作，不論在醫療、產業等各方面，都非常感謝台灣的種種努力，因為新光醫院多年來，協助帛琉民眾醫療，在疫情期間，新光醫院更遠赴帛琉進行防疫工作，真的是非常不容易。（編輯：翟思嘉）1110902