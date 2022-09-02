角逐台東市長 藍綠參選人完成登記整軍應戰

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民進黨台東市長參選人洪宗楷（前排右4）2日完成參選登記，並宣布辭去行政院東部聯合服務中心執行長，展現為台東市民服務的決心。中央社記者盧太城台東攝 111年9月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東首善之區台東市長選戰，藍綠參選人今天完成登記，國民黨提名的陳銘風由縣長饒慶鈴領軍，逾10名縣議員陪同，展現團結氣氛；民進黨提名的洪宗楷則由台東政壇大老操盤選戰。

陳銘風今天中午在饒慶鈴、台東市長張國洲、議長吳秀華，以及10餘名縣議員、里長及代表陪同下前往登記，隊伍士氣高昂，展現執政和「藍大於綠」的政治版圖優勢。

陳銘風強調，會將自己就讀台灣科技大學營建工程研究所碩士的專長，全力發揮，秉持「市民第一、服務至上、效率優先、清廉透明」的施政理念，透過12亮點施政計畫，全新打造、富裕台東，建立太平洋左岸最有特色的海洋城市。

民進黨提名的洪宗楷完成登記後宣布辭去行政院東部聯合服務中心執行長，展現為台東市民服務的決心。同時公布競選總部組織，前台東市長、前立委賴坤成擔任總幹事，主任委員由總統府國策顧問張甲長擔任、副主任委員是前台東地區農會總幹事陳益南、前原民會主委陳建年擔任榮譽主任委員。

洪宗楷表示，這8年來歷經地方及中央的政治洗鍊，熟稔問政質詢、預算審查、選民服務及更暸解政府機關的組織運作型態，累積公共服務的深厚基礎。他說，已準備好再次挑戰台東市長選舉，提出「觀光振興」、「宜居開心」、「文化復興」等3大主軸的政見。（編輯：謝雅竹）1110902