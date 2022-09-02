LINE TODAY選戰專區上線 5大頁面掌握選情

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（中央社記者吳家豪台北2日電）內容入口LINE TODAY今天宣布，針對2022九合一大選推出的選戰專區上線，包括5大頁面，除了「首頁」集合選情新聞、圖解選舉知識，還有「候選人」、「聲量榜」、「看街訪」及「腦政盪」等特別企劃。

LINE也宣布將推出候選人認證官方帳號，候選人申請「認證官方帳號」後可以設定專屬ID，方便選民查找，選民也可用專屬的藍盾牌辨明認證帳號，以關注候選人的最新資訊。

據統計，台灣人每天平均開啟LINE超過15次以上，高達83%的用戶會將喜歡人物或企業的官方帳號加為好友。

LINE在官網發文說明，選戰專區位於LINE TODAY首頁上方，點選以紅色顯示的「選戰」內容分類即可進入，也可透過網頁版瀏覽。

「候選人」頁面收錄全台縣市長與縣市議員候選人資訊，只要公開表態參選皆會收錄在專區中，目前已經收錄超過1400位候選人資訊。

在「聲量榜」部分，LINE TODAY與社群數據分析夥伴QSearch合作規劃六都市長候選人個人聲量榜，以網路社群平台為基礎，呈現市長候選人於社群平台上的聲量表現、熱門貼文與議題關注程度。

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點選「看街訪」頁面可以看到LINE TODAY自製節目，其中「今天我就問」節目會在台灣各大重點縣市發動街訪，與民眾快問快答；另一個節目是近期將上線的「市長神回應」，每集節目邀請一位六都市長候選人到場參與跨世代對話。

在最新上線的「腦政盪」頁面，每週都有最新挑戰，主題橫跨民生經濟、教育文化、市容環境、治安維護等市政議題，可以透過測驗題目更了解選舉基本知識、各地方政策特色，並聚焦時事話題。（編輯：張均懋）1110902